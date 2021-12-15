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Цорн рассказал, как уход Рангника повлиял на трансферную политику «Локомотива»

11:00
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, как уход немецкого специалиста Ральфа Рангника повлиял на трансферную политику железнодорожников.

Томас Цорн, Ларс Корнетка и&nbsp;Иван Лопес Мартинес. «Мы не хотим быть как «Зенит». Хотим быть выше». Цорн и Корнетка — об уходе Рангника, увольнении Николича и будущем «Локо»

«Относительно летних трансферов молодых игроков — не было так, что Ральф звонил и они сразу ехали, — сказал Цорн. — Все равно велись переговоры, в которых участвовали я и периодически Ларс Корнетка. Мы их совместно убеждали и объясняли, каким будет проект. В этом плане ничего не изменилось, мы с Ларсом так же продолжим убеждать игроков, что ехать в «Локо» — правильное решение, которое поможет развиваться. Даже сейчас, когда мы ведем переговоры с потенциальными новичками, они отмечают, что, несмотря на то, что Ральф ушел, проект остался интересным».

29 ноября 2021 года было объявлено о назначении Рангника временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» до окончания сезона-2021/22. После завершения сезона он будет занимать роль консультанта в клубе до 2024 года.

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