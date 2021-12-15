Цорн рассказал, как уход Рангника повлиял на трансферную политику «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, как уход немецкого специалиста Ральфа Рангника повлиял на трансферную политику железнодорожников.

«Относительно летних трансферов молодых игроков — не было так, что Ральф звонил и они сразу ехали, — сказал Цорн. — Все равно велись переговоры, в которых участвовали я и периодически Ларс Корнетка. Мы их совместно убеждали и объясняли, каким будет проект. В этом плане ничего не изменилось, мы с Ларсом так же продолжим убеждать игроков, что ехать в «Локо» — правильное решение, которое поможет развиваться. Даже сейчас, когда мы ведем переговоры с потенциальными новичками, они отмечают, что, несмотря на то, что Ральф ушел, проект остался интересным».

29 ноября 2021 года было объявлено о назначении Рангника временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» до окончания сезона-2021/22. После завершения сезона он будет занимать роль консультанта в клубе до 2024 года.