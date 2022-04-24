Бывший генеральный директор «Чертаново» оценил игру воспитанников академии в премьер-лиге

Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что внимательно следит за карьерой футболистов, которые прошли школу «Чертаново».

— Вы воспитали «Чертаново», большое количество футболистов, которые хорошо выступали и проявляли себя. Сейчас на поле выходит сын главного инвестора. Вы как вы к этому относитесь?

— Я лично с ним не знаком, но по тем разговорам моих знакомых, которые его знают, это человек, который искренне любит футбол не из-за каких-то денег. Он, как я понимаю, из достаточно обеспеченной семьи. У меня теория к таких людям, которые любят футбол искренне, что им должно везти. Он забил ЦСКА и сегодня. Это говорит о том, что человеку везет за его любовь к футболу. А тот факт, что он чей-то сын... Мы много этому уделяем внимания.

— Как вам игра воспитанников клуба?

— Их в составе сегодня было девять человек. Сложно сказать, когда команда проигрывает 1:4. Для многих из них это первый сезон в премьер-лиге. И их игра в этом возрасте на таком уровне радует. Они хорошо играют в комбинационный футбол. Она не только меня должна радовать, но и всех любителей российского футбола. На протяжении долгого времени говорил, что легионеры занимают места наших российских футболистов. «Крылья» показывают, что Илья был прав. В нынешней ситуации нужно обращать внимание на своих доморощенных футболистов. Пример «Чертаново» показывает, что надо двигаться в этом направлении. Таких школ, как у «Чертаново», должно быть много в каждом регионе.