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Бывший генеральный директор «Чертаново» оценил игру воспитанников академии в премьер-лиге

Антон Иванов
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Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что внимательно следит за карьерой футболистов, которые прошли школу «Чертаново».

— Вы воспитали «Чертаново», большое количество футболистов, которые хорошо выступали и проявляли себя. Сейчас на поле выходит сын главного инвестора. Вы как вы к этому относитесь?

— Я лично с ним не знаком, но по тем разговорам моих знакомых, которые его знают, это человек, который искренне любит футбол не из-за каких-то денег. Он, как я понимаю, из достаточно обеспеченной семьи. У меня теория к таких людям, которые любят футбол искренне, что им должно везти. Он забил ЦСКА и сегодня. Это говорит о том, что человеку везет за его любовь к футболу. А тот факт, что он чей-то сын... Мы много этому уделяем внимания.

— Как вам игра воспитанников клуба?

— Их в составе сегодня было девять человек. Сложно сказать, когда команда проигрывает 1:4. Для многих из них это первый сезон в премьер-лиге. И их игра в этом возрасте на таком уровне радует. Они хорошо играют в комбинационный футбол. Она не только меня должна радовать, но и всех любителей российского футбола. На протяжении долгого времени говорил, что легионеры занимают места наших российских футболистов. «Крылья» показывают, что Илья был прав. В нынешней ситуации нужно обращать внимание на своих доморощенных футболистов. Пример «Чертаново» показывает, что надо двигаться в этом направлении. Таких школ, как у «Чертаново», должно быть много в каждом регионе.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 0
Спартак 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
ФК Чертаново
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
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Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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