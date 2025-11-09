Футбол
9 ноября, 21:45

«Краснодар» и ЦСКА делят лидерство, «Зенит» идет третьим: таблица РПЛ после 15-го тура

Фото ФК «Краснодар»

В воскресенье, 9 ноября, матчем «Балтика» — «Краснодар» (1:1) завершился 15-й тур чемпионата России.

«Быки» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ с 33 очками. ЦСКА также набрал 33 очка за 15 туров, но уступает «Краснодару» по разности забитых и пропущенных мячей, поэтому идет вторым.

На третьей строчке — «Зенит» с 30 очками, опережающий «Локомотив» благодаря победе в очной встрече.

РПЛ: результаты всех матчей 15-го тура

Турнирная таблица РПЛ-2025/26 после 15 туров.
Фото «СЭ»

В 16-м туре встречаются: 21 ноября «Акрон» — «Сочи» (18.30)

22 ноября «Оренбург» — «Балтика» (14.00), «Спартак» — ЦСКА (16.45), «Рубин» — «Ахмат» (19.30)

23 ноября «Крылья Советов» — «Ростов» (13.00), «Пари НН» — «Зенит» (15.15), «Динамо» — «Динамо» Мх (17.30), «Локомотив» — «Краснодар» (19.45).

