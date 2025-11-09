Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

9 ноября, 21:45

«Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» в РПЛ

Алина Савинова
9 ноября. «Краснодар» и «Балтика» сыграли вничью (1:1) в матче РПЛ.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Балтикой» в матче 15-го тура чемпионата России — 1:1.

Первый гол забил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян, который отличился на 3-й минуте с передачи Гаэтана Перрена. Через две минуты после этого Брайан Хиль сравнял счет — ему ассистировал Иван Беликов.

«Краснодар» прервал семиматчевую победную серию во всех турнирах. После этой игры черно-зеленые с 33 очками вернулись на первое место в таблице РПЛ. «Балтика» с 28 баллами сохраняет пятую позицию.

23 ноября «Краснодар» в гостях сыграет с «Локомотивом», а калининградская команда днем ранее на выезде встретится с «Оренбургом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
09 ноября, 19:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:1
Краснодар
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Краснодар
Читайте также
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 15-й тур: «Балтика» — «Краснодар», «Ахмат» — «Спартак» и другие матчи
КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • JP54

    В Сербию?

    10.11.2025

  • 199

    Костоломы в своём репертуаре: 23-7 по нарушениям.По другому не могут.

    10.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    я пью....наше пиво действительно дрянь....порошковая фигня....но для плебса дёшево и много.....самое лучшее пиво--бельгийское....вот и всё вяличие....

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    так тебе все равно, что перед, что зад!:joy::joy:

    10.11.2025

  • МАО

    Я наш пиво давно не пью. И иностранное тоже.

    10.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    А чё так?....наше пиво говно....и ты это признал.....хочется баварского, чешского, бельгийского.....Вот и вся суть путриотов.....лицемерие и ложь....

    10.11.2025

  • zentmaison

    Хорошая игра Балтики, вот если только тренер не клоуничал, совсем здорово было бы

    10.11.2025

  • zentmaison

    Краснодар без Кордобы - середнячок

    10.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А мы сами сотрудники МВД!

    10.11.2025

  • МАО

    Вас это не спасёт.

    10.11.2025

  • Aprel

    Интересно будет наблюдать за матросом Талалаем, с надписью "Балтика" на безкозырке, который ляжет под Зенитий позор России! Вот тогда и увидим, истинное лицо тренера! :sunglasses::money_mouth::rofl:

    10.11.2025

  • Заполярье

    Почему-то "победе" Балтики, радуются только бомжи и прихвостни Газовой гидры?! Совпадение? Не думаю! Россия будет свободной от РФС! :face_with_monocle::money_mouth::relieved:

    10.11.2025

  • Инта

    Эх, выстоял Краснодар - выручили штанга, перекладина и отличная игра Агкацева.

    10.11.2025

  • Хрюн Моpжов

    Вадик! Вааааааадик! А какой у меня рейтинг:rofl::rofl::rofl: Расчехляй Наташьку из Аквариума, знакомиться будем.

    09.11.2025

  • Никто62

    Балтика была ближе к победе перекладина и штанга

    09.11.2025

  • Олег Каноков

    Вот и я удивляюсь,как ГТ мотивирует свою команду?

    09.11.2025

  • Вадим Антропов

    ЧЕМПИОНСКИЙ график ЗЕНИТА ТРЕТЬ Чемпионата (6-й тире 15-й тур) Победы/Ничьи/Поражения/Набранные очки 1 Зенит 7-3-0, 24 2 ЦСКА 7-1-2, 22 3 Краснодар 6-3-1, 21 4 Спартак 6-2-2, 20 5 Балтика 5-4-1, 19 ------- 6 Локо 4-5-1, 17 7 Ростов 3-6-1, 15 8 Акрон 3-3-4, 12 9 Динамо 3-3-4, 12 10 Ахмат 2-4-4. 10 11 Рубин 2-4-4, 10 12 Махачкала 2-3-5, 9 ------- 13 Сочи 2-1-7, 7 14 Оренбург 1-3-6, 6 15 Крылья 1-3-6, 6 16 Нижний 1-2-7, 5 :soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer:

    09.11.2025

  • плохокот

    Мне Балтика нравится тактикой. Игрок вышел в определенную точку, значит должен выполнить подачу и делает это не раздумывая, не глядя есть ли там свои. И свои туда добегают. Это установки Талалаева Все пашут как заведенные.

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    Не будем торопиться.

    09.11.2025

  • плохокот

    Я тоже думал, что Балтика полностью продавила быков. Однако последние минуты. добавленного Краснодар забегал. Значит Балтика выложилась на все сто.

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А предложить Талалаеву пост Юрана?

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Милый ФСКН расформировали в 2011 году, передали функции в МВД.

    09.11.2025

  • RobertH

    Небольшой нюанс. Талалаев весь матч провёл в спортивном костюме и в пуховике. На послематчевое интервью он вышел уже в рубашечке и в пиджаке с платочком в кармане. Это уважение к журналистам. Тут некоторые из него делают быдло, но это явно не про этого тренера. Сравним с бубнящим Валерой, теребящим бородку в спортивной курточке, со Станковичем, который всем всегда недоволен и уже перешел на откровенное хамство, наезжая, как на разборках, - Шо ты хочешь?

    09.11.2025

  • Вадим Антропов

    "Бычьё" тянут... А москоу-клубики НЕ тянут ?! Просто, друг ситный, вы Футбол НЕ смотрите ! ЦСКА вернулся в свои старые времена = Внаглую доги гоняет. Даже у Спартака их стало меньше...

    09.11.2025

  • Leonard Leonard

    Есть пяток городов где во вторых таймах свистят в одну сторону.

    09.11.2025

  • Вадим Антропов

    НЕ может быть ):( Ну, а вообще я маленький ТЕАТРАЛ, БОЛЬШОЙ рыбак-охотник в настоящем... Сапёр и химик-дегазатор - в прошлом:cowboy::cowboy:

    09.11.2025

  • МАО

    Слог другой.

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Прекрасно)) Уберегает от болезней. Впрочем, кому я это объясняю...

    09.11.2025

  • Вадим Антропов

    Мне сбрить бороду, чтобы узнал ?!

    09.11.2025

  • МАО

    ФСКОН на оба ваших ника.

    09.11.2025

  • Олег Каноков

    Я никогда не обижаюсь,это удел слабых,всё нормально.)

    09.11.2025

  • МАО

    Хорошо, Вадим Борисович.

    09.11.2025

  • Jean4

    Значит, либо Краснодар будет чемпионом, либо Цска. Очков то поровну у них.

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    По-моему, мы с вами не имеем разногласий. Кроме - боления за разные клубы, что, кстати, не мешает нашему общению. Я часто использую сарказм, но не пытаюсь им уязвить приятных мне собеседников.

    09.11.2025

  • uaom

    Я. хотя и не фанат коней, но мне всегда казалось , что бычье тянут . Что то я в этом сильно сомневаюсь .

    09.11.2025

  • Вадим Антропов

    Добрый вечер, Мао! Вадим Борисович посмотрел сегодня 2 матча = = Получил удовольствие и неудовольствие, в одном флаконе. Так бывает:sunglasses:

    09.11.2025

  • Олег Каноков

    Меня очень трудно пнуть,Дмитрий,разве только в комментариях.)

    09.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Балтика чертовски хороша.Краснодар - солиден и тверд.Обе команды - СПАСИБО за футбол.

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Прекрасно. Запомни. Хотя... Судя по твоему нику - незачем.

    09.11.2025

  • МАО

    В целом, фраза у меня СТОЯЛО, вызывает желание поставить плюс.

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Без вопросов, доктор. Вы - типично футбольный спикер своей команды.

    09.11.2025

  • ToLkUnet

    Хорошо ушнила

    09.11.2025

  • МАО

    Топа - шаман из Гей-Хауса. Страшно даже предствавить, чем он размахивает вместо волшебной палочки ...

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Он похож на какого-то пропитого колхозного гопника, круче лишь тренер Ростова, то вообще как из Мара Сальватручча!

    09.11.2025

  • Вадим Антропов

    Ну, это по тебе (Вам) = С таким НЕВЗРАЧНЫМ Футболом коней вытащат МАКСИМУМ в ТРОЙКУ ((. Жаль, что 2-недельный перерыв, а то Спартак просто РАЗОРВАЛ этих лузеров :innocent:

    09.11.2025

  • Олег Каноков

    Слово ранен(н)ый пишется в обоих случаях верно,да,и хорош уже Ваших придирок,за сим откланяюсь.Я о футболе вообще-то.)

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Нужно, чтобы Равин написал хвалебную статью о Талалаеве и Балтике!

    09.11.2025

  • МАО

    Талалай даст мастер класс любому, одно пальто. развевающееся на ветру, дорого стоит . Ему бы ещё броневик подогнать. он тогда ..

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Да. Пинать за родной язык всегда буду. Любимчиков нет.

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я ЛЮБЛЮ СПАРТАК и ДЕЯНА!

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    У меня стояло на этот матч 5к.тотал<2.5.Топа нашаманил мне куражи.

    09.11.2025

  • RobertH

    Возможно, но это путь опасный. В Балтике он герой а там будут ругать постоянно...

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ДЕЯН - МЫ С ТОБОЙ!

    09.11.2025

  • ToLkUnet

    дУШНИЛА

    09.11.2025

  • МАО

    Вадим, я вас не узнаю в этом гриме ? Кто вы ?

    09.11.2025

  • uaom

    По мне , уж лучше кони , чем бычье .

    09.11.2025

  • TokTram_

    Только ЦСКА смог продавить "Балтику". В дополнительное время. Многие радовались,что теперь уж полетит а калининградские ворота. Хренушки.

    09.11.2025

  • oleg ves

    новый вызов - принять самый популярный клуб страны и поставить в нем игру.

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Деяна нужно спасать и крупно уступить на Открывахе, чтобы он остался до конца сезона!

    09.11.2025

  • МАО

    Руки прочь от Вадика! Скажи лучше, куда дел Топатуна?

    09.11.2025

  • Abellardo

    Это прежде всего футбол который даёт результат, а остальное в пользу бедных.

    09.11.2025

  • RobertH

    А зачем ему это?

    09.11.2025

  • МАО

    Спасибо за пожелание!

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Тоже норм.:thumbsup::fire:

    09.11.2025

  • oleg ves

    Балтийцев поздравляю с лучшим результатом в защите - 7 мячей пропустить за 15 игр - это супер для РПЛ. Краснодар без Кордобы - это середняк, пусть болелы не обижаются. Талалаев готов принять Спартак - решение за финиками Лукойла, и здесь санкции не страшны.

    09.11.2025

  • uaom

    Отскочил сегодня Краснодар. Жаль , что их не дожали .

    09.11.2025

  • Планы на день

    Не, пиво явно до уровня команды не дотягивает))

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    В Ананасе шарю!

    09.11.2025

  • МАО

    Дно. Локо. Краснодар вдули без вариантов для них. Игра есть, но временами.

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Самарец Тихонов ответь - зачем на бал пришёл медведь? Танцевальная пора - не футбольная игра... Меситься - это не играть, не проще ваш косяк признать?

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    А в кокосе?

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я шарю в Бромонтане!

    09.11.2025

  • RobertH

    А сколько только сегодня вылили тут дерьма на Балтику и на Талалаева лично! Спасибо Краснодару и Балтике. Показали матч на уровне хорошего матча АПЛ. Вот так играют в Англии. Это тем, кто тут с утра стонет о грубости Балтики. Это не грубость, это жесткий футбол с самоотдачей на каждом отрезке игры. Это боевой мужской футбол. А то бл привыкли, что смуглые парнишки падают от дуновения ветра!

    09.11.2025

  • richardford

    Вот это борзый серб у Спартака. Если бы русский так вёл себя там...русский бы так себя не вёл.

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Скунц,стирайся.Сюда идет вадик антроп.:joy:

    09.11.2025

  • МАО

    Ну да, да ещё им внутрь по пол-литра вливают.

    09.11.2025

  • Mikhail

    Так оно и есть.

    09.11.2025

  • the gathering !

    это "пердив" на максималках. как только физически просядут, мастерюги из премьер-лиги покажут им свое место

    09.11.2025

  • Вадим Антропов

    ФУТБОЛ СПРАВЕДЛИВ и НЕ справедлив: Зенит отвалял весь матч дурака - ничейка. БАЛТИКА провела практически ИДЕАЛЬНЫЙ матч - НИЧЬЯ. Ну, и спасибо Краснодару, а то "армейское" ГЛОРЬЁ после 1-го круга себя уже вчера в чемпионы записалО... Удачи Калининграду в дальнейшем:soccer:

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Хороший первый круг)

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Лёха,ты шаришь в медецине.:thumbsup::wink:

    09.11.2025

  • Олег Каноков

    Спасибо,исправил.)

    09.11.2025

  • МАО

    Можно про класс Краснодара именно сегодня поподробнее? Они пытались играть, но против дуболомов Талалая они не шмогли. Большую часть матча их просто срубали. сбивали. сталкивали. сливали. Балтика как всегда, хамьё форева.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Ну а "Зенит" ещё дальше от первого места стал )

    09.11.2025

  • ToLkUnet

    Уже 20 лет

    09.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Краснодар можно поздравить с одним очком. Спасибо Агкацеву. Балтика продолжает показывать сильную тренерскую игру. Талалаев - СИЛА!!!!

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    Любую команду можно угробить. Умеючи.

    09.11.2025

  • SuperDennis

    Спасибо командам за хороший, содержательный футбол! Грамотная игра, стили разные - такое смотрится на одном дыхании. Удачи Краснодару и Балтике во втором круге!

    09.11.2025

  • Хрюн Моpжов

    Да везде! Уж больно резво бегают:expressionless:

    09.11.2025

  • TokTram_

    Боритесь, доказывайте. Но помните, что статистика - против вас. Да и игры у "Зенита" нет.

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Прекрасно. Главное - правильнописание. У меня от ошибок в комментариях становится в душЕ нехорошо...

    09.11.2025

  • ToLkUnet

    Вы туда и не поднялись

    09.11.2025

  • Pablo_75

    Хадсон-Одои — о своем 25-летии: «Теперь ты либо хорош, либо дерьмо, больше нет слова «перспективный» ___________ Представляете, такой плакатик распечатать и повесить в раздевалке, скажем, Спартака или Динамо?

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    По любому Балтика на мельдонии играет!

    09.11.2025

  • МАО

    спереди или сзади?

    09.11.2025

  • Хрюн Моpжов

    По-любому на трусах найдут следы скипидара!!!

    09.11.2025

  • МАО

    Дима. ты прав.

    09.11.2025

  • ToLkUnet

    Кого?

    09.11.2025

  • МАО

    Им уже дали половину золотой медали за пол-чемпионата?

    09.11.2025

  • ToLkUnet

    Неплохой заход

    09.11.2025

  • POLTOS

    Не знаю чем Талалаев кормит своих подопечных, но физическая подготовка и желание выгрызать мяч на любом участке поля, у них сегодня были явно лучше, чем у чемпиона.

    09.11.2025

  • richardford

    ЦСКА упало с первого места.

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Насколько тренер Талалаев превосходит тренера Карпина, просто подавляюще интресный футбол показывает Балтика! Хотя оба бегающие и орущие на судей и на интервью Истерички!

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Мы пойдем с конем по полю вдвоем..." (М. Мусаев) "Нечего на поле пенять, коли рожа крива" (М. Адиев) "В огороде чучело шляпу нахлобучило" (Л. Хисматуллина)

    09.11.2025

  • МАО

    Ну про пиво ты приподзагнул.

    09.11.2025

  • Врн36

    Балтийского красавцы. Чуть не дожали

    09.11.2025

  • оппонент

    Борьба несомненно была на хорошем уровне, но вот мастерства маловато, даже у чемпиона.

    09.11.2025

  • футбол это спорт

    Первый круг закончился с весьма справедливым распределением мест. Больше не осталось гегемонов. Можно ожидать захватывающую борьбу за чемпионство. Да и отечественные футболисты выросли. Надеюсь, увидим интересные матчи с Перу и Чили.

    09.11.2025

  • МАО

    Или проверка на допинг.

    09.11.2025

  • Abellardo

    Это скорее проблема соперников Балтики.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Уже.

    09.11.2025

  • МАО

    Посмотрим.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Чувствуется, что за ЦСКА совсем не следишь ) Что ж, "Зенит" ниже дна. Неплохо!

    09.11.2025

  • МАО

    Пари НН. Команда с таким названием внушает оптимизм по определению.

    09.11.2025

  • Олег Каноков

    Меня поздно переучивать,Дмитрий,а диагнозы я не ставлю,у меня специализация другая совсем.)

    09.11.2025

  • МАО

    Не, скоро слетят. Кроме Акинфея и Облякова там играть некому. Дивеев травмирован через раз, остальные - дно.

    09.11.2025

  • AZ

    Ну что же, Балтика молодцы, Краснодар с пусть и формальной, а все же победой в первом круге.))). С учетом больших проблем с составом, не такой уж и плохой результат на выезде.

    09.11.2025

  • TokTram_

    С тем, который не устроил "Зенит".

    09.11.2025

  • Пан Юзеф

    "Балтику" можно остановить только назначением Станковича или Карпина на пост главного тренера.

    09.11.2025

  • одьлинэ

    Краснодар выглядел откровенно жалко и беспомощно. Без Кордобы он середнячок.

    09.11.2025

  • richardford

    А кто чемпион ЦСКА Москва что ли?

    09.11.2025

  • TokTram_

    За гранью твоего понимания. Не более.

    09.11.2025

  • AlexCS4

    Результат в пользу Спартака - теперь есть шанс на 5-е место.

    09.11.2025

  • Abellardo

    Молодцы Балтийцы! Если бы не быстрый гол Краснодар, скорее всего, уехал бы с нулём.

    09.11.2025

  • МАО

    с каким счётом?

    09.11.2025

  • плохокот

    Лучший матч тура! Великолепный второй тайм от Балтики. Игрокам не хватает техники, но тактику гнут железно, прекрасная физика. Браво!!

    09.11.2025

  • Игорь Сергеев

    И снова не перестают радовать земляки! Эта ничья для балтийцев как Победа. Молодцы ребята, очень сыгранная команда без звёзд. Талалаев красава, не устану повторять!

    09.11.2025

  • МАО

    ЦСКА на первом месте за гранью понимания и здравого смысла.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Всё переживаешь, как "Балтика" "Зенит" приземлила?)

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Хорошо.)

    09.11.2025

  • Чернобог

    Жалкое зрелище, а не чемпион, одним словом, армянская провинция..

    09.11.2025

  • Rastan

    Вот такой получился заключительный тур первого круга! Буквально в каждом матче, самая серьёзая, бескомпромиссная борьба. "Балтика", несомненно герой первого круга, а "Краснодар", довольно достойно, заканчивает, деля 1-2 место.Можно толькодогадываться, какая борьба последует во втором круге!

    09.11.2025

  • TomCat

    Вопреки прогнозам многих - Балтика жива!

    09.11.2025

  • TokTram_

    23%, что - нет. )

    09.11.2025

  • МАО

    Двоевласие = облыселость.

    09.11.2025

  • МАО

    Надеюсь, что нет.

    09.11.2025

  • инок

    Балтика выглядела активнее и была ближе к победе.

    09.11.2025

  • Mick Shelby

    Балтика - находка российского фубола! Ничья с Зенитом и Краснодаром - это здорово!! Молодцы!!!

    09.11.2025

  • the gathering !

    что у игроков Балтики не отнять, так это "заведенность" в хорошем смысле, по спортивному. Вспомнилось как мы Голландию 3-1 переиграли в таком же стиле

    09.11.2025

  • TokTram_

    10 из 13 чемпионатов, с тех пор как перешли на "осень-весна",- выиграл чемпион первого круга. А "Балтика"? "Балтика" - молодцы.

    09.11.2025

  • МАО

    Придавила наглостью. Краснодар пытался играть в футбол, шпроты только бегали и хамили.

    09.11.2025

  • AlexKap

    Золушка не поимела прынца. Но хорошо пофлиртовала.

    09.11.2025

  • Andrei Shulga

    :joy:Как старался крот Сухой давать за каждое падение балтийцев штрафные, даже там где их не было

    09.11.2025

  • richardford

    Шаля вернулся в студию. В Воронеже побыл, говна поел и снова дома.

    09.11.2025

  • AlexCS4

    >Корчились и плакали девочки весь матч. Это стиль Краснодара. Не было Кордобы, но Сперцян и Са очень старались, катались по газону.

    09.11.2025

  • 199

    Костоломы в своём репертуаре. 20-7 по нарушениям.

    09.11.2025

  • Чернобог

    На балтийский берег сегодня приехала провинция - моряки проводили девочек домой!!

    09.11.2025

  • Инта

    Хороший матч. Балтику с ничьёй, хотя были ближе к победе в концовке - жаль не дожали Дар. Молодцы!

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Двоевласие... Для раненого Краснодара... Не торопитесь, доктор, ставить диагноз)) Или опять беленькой махнули - за двоевластие?

    09.11.2025

  • TokTram_

    Не. Чемпион первого круга - он один, увы.

    09.11.2025

  • МАО

    А балтика ?

    09.11.2025

  • футбол это спорт

    Именно Краснодар сыграл вничью, а не Балтика! В отличие от прочих матчей тура эта игра выглядела и была наполнена содержанием как матч настоящих лидеров. Что бы ни говорили про Балтику как бегучую и грубую команду, она придавила чемпиона своей четкой организацией игры, неуступчивостью в единоборствах и высоким темпом. В свое время сборная СССР имела вес и неоднократно становилась призером в Европе, даже несколько уступая грандам в индивидуальной технике. Балтика с основой из российских футболистов играет в похожем стиле. Вперед, Россия!

    09.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Да, даже сформулировать это"зрелище" очень трудно. Бей-беги-выноси-руби. Мяч изрядную долю времени метался между игроками в воздухе. Дровосеки из Балтики рубили лесорубов из Краснодара, а те, в свою очередь, лишенные главного лесоруба, рубили дровосеков. Рэгби, почти нет комбинаций. Носятся роботы.

    09.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Балтика-отличная команда и пиво!

    09.11.2025

  • МАО

    Команда не умеющая играть в футбол, брала запредельной беготнёй и жесткостью. На допинг проверяли ?

    09.11.2025

  • Jean4

    И 76% у Цска.

    09.11.2025

  • ёzhic8

    28 очков, однако

    09.11.2025

  • TokTram_

    Вероятность чемпионства "Краснодара" теперь - 77%. От статистики никуда не деться ..

    09.11.2025

  • Jean4

    Ничья, которая устроила всех.

    09.11.2025

  • Олег Каноков

    В чемпионате двоевластие,однако.Для раненного Краснодара неплохой результат.Балтика продолжает удивлять своей функционалкой.Талалаев-сила.)

    09.11.2025

  • Чернобог

    Вот это настоящая мужская заруба от Балтийцев, краснодарские пижопы не смогли ничего противопоставить даже.! Корчились и плакали девочки весь матч.

    09.11.2025

  • the gathering !

    Первый раз в сезоне смотрел Балтику. Сплошное "Бей, Беги", навесы, подачи из аута, возня в штрафной, предголевые шальные отскоки. Странный футбол

    09.11.2025

  • КС

    Ничья в пользу конкурентов... . С. Семак.))

    09.11.2025

  • Ботокс007

    Балтика была лучше. Все легионеры Краснодара были какими-то безликими. Вышедшие Козлов и Мукаилов сделали команде минус 2. Выделить можно только Агкацева.

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Воистину с боевой...

    09.11.2025

  • nikvp

    Балтика смотрелась лучше чемпиона.

    09.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Отличная Балтика и её тренер....молодцы!

    09.11.2025

  • инок

    С воистинно боевой ничьёй обе команды! Они молодцы..

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Очко Мусаев сохранил.

    09.11.2025

  • Max Stch

    ИНСАЙД..на после матчевой конференции Андрей не сдержался https://risovach.com/memimages/2025/11/09/ff3c844810d787c24fc5e561c18d65aa.jpg

    09.11.2025

  • Archon

    Не самый плохой результат для Талалаева.. Могло быть хуже))

    09.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Спасибо Кёниг за солидерство родного ЦСКА после первого круга чемпионата РПЛ.

    09.11.2025

  • ёzhic8

    Хорошая команда в Калининграде

    09.11.2025

  • МачоМэн

    ничья в гостях у такого соперника - хороший результат.

    09.11.2025

  • Чернобог

    Быдло из красного дара получило по рогам. Знатно было, знатно!

    09.11.2025

  • baruv

    Балтике респект за острейший матч по своему накалу. Есть судьи, которые дают играть. К сожалению Сухой к ним не относится.

    09.11.2025

  • Деметрио

    Боевая игра, Балтика продолжает удивлять.

    09.11.2025

  • Адекватный спартач

    Достойное завершение первого круга. А Талалаев ещё и во втором круге пошумит...

    09.11.2025

  • TomCat

    Отличный матч! Результат справедливый. Балтика ни в чем не уступала чемпиону.

    09.11.2025

  • TokTram_

    Фантастический второй тайм от "Балтики", полностью подавившей "Краснодар". Но - не судьба. Чемпионом первого круга, а так же наиболее вероятном кандидатов в чемпионы - становится "Краснодар".

    09.11.2025

  • Alexas-039

    Балтика была чуть ближе к победе

    09.11.2025

  • Денис Янкин

    Как же Балтика хороша, Краснодар последние 20 минут просто спасался.

    09.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Балтика-открытие сезона...молодцы!

    09.11.2025

  • GeoMaS

    Балтийцам зачет. Результат с такой игрой придет.

    09.11.2025

  • DAVI SVININU!

    Отскочили рогатые!

    09.11.2025

  • Чернобог

    Весь матч краснодарское бычье возили мордой по траве. Красота! Браво Балтийцы!

    09.11.2025

  • rustov

    Браво, Балтика! Красавцы!

    09.11.2025

  • Иван Л.

    Отскочил чемпион от дебютанта..... Эх... чуть не хватило дожать. Молодцы, Балтика!

    09.11.2025

    • «Штутгарт» дома победил «Аугсбург»

    «Краснодар» и ЦСКА делят лидерство, «Зенит» идет третьим: таблица РПЛ после 15-го тура
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости