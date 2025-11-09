«Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» в РПЛ

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Балтикой» в матче 15-го тура чемпионата России — 1:1.

Первый гол забил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян, который отличился на 3-й минуте с передачи Гаэтана Перрена. Через две минуты после этого Брайан Хиль сравнял счет — ему ассистировал Иван Беликов.

«Краснодар» прервал семиматчевую победную серию во всех турнирах. После этой игры черно-зеленые с 33 очками вернулись на первое место в таблице РПЛ. «Балтика» с 28 баллами сохраняет пятую позицию.

23 ноября «Краснодар» в гостях сыграет с «Локомотивом», а калининградская команда днем ранее на выезде встретится с «Оренбургом».