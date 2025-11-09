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РПЛ, результаты 15-го тура: «Спартак» победил «Ахмат», ничья «Балтики» и «Краснодара» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Нападающий «Зенита» Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Матчи 15-го тура чемпионата России-2025/26.

В субботу, 8 ноября, «Динамо» проиграло «Акрону» (1:2), «Пари НН» сыграл вничью с «Рубином» (0:0), «Динамо» Мх уступило ЦСКА (0:1), «Ростов» переиграл «Сочи» (1:0).

В воскресенье, 9 ноября, состоялись матчи: «Крылья Советов» — «Зенит» (1:1), «Локомотив» — «Оренбург» (1:0), «Ахмат» — «Спартак» (1:2), «Балтика» — «Краснодар» (1:1).

8 ноября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
08 ноября 2025, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:2
Акрон
Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
08 ноября 2025, 16:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:0
Рубин
Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
08 ноября 2025, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:1
ЦСКА
Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
08 ноября 2025, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
0:1
Ростов

9 ноября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
09 ноября 2025, 13:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Зенит
Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
09 ноября 2025, 15:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Оренбург
Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
09 ноября 2025, 17:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Спартак
Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
09 ноября 2025, 19:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:1
Краснодар

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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