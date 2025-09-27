Чемпионат России: где смотреть трансляции в прямом эфире

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26 проходит с 18 июля по 17 мая.

В прямом эфире все матчи чемпионата России показывает канал «Матч Премьер». Также трансляции ведут канал и сайт «Матч ТВ (matchtv.ru) и при необходимости другие каналы медиахолдинга «Матч». Федеральный телеэфир «Матч ТВ» доступен на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции матчей РПЛ. Следить за расписанием и турнирной таблицей премьер-лиги, ключевыми событиями и результатами игр можно в разделе РПЛ и в футбольном матч-центре на нашем сайте.

Чемпионом России в сезоне-2024/25 и впервые в истории стал «Краснодар». На этот раз «быки» набрали 67 очков и на один балл опередели бравший золото шесть лет подряд «Зенит». Третьим стал ЦСКА (59 очков), четвертым — «Спартак» (57), пятым — «Динамо» (56), шестым — «Локомотив» (53).