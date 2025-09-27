Источник: «Спартак» намерен купить российского игрока в атаку
«Спартак» планирует усиление на зимнее трансферное окно, сообщает «Евро-Футбол.Ру».
По информации источника, московский клуб собирается подписать игрока в атакующую линию. Красно-белые выбирают среди российских футболистов.
«Спартак» набрал 15 очков за 9 туров нынешнего сезона чемпионата России и занимает седьмое место в турнирной таблице. Отставание команды от лидирующего «Краснодара» составляет четыре балла.
Ближайший матч в РПЛ «Спартак» проведет дома против «Пари НН». Игра состоится 28 сентября.
Источник: Евро-Футбол.Ру
