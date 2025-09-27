Футбол
27 сентября, 10:40

Источник: «Спартак» намерен купить российского игрока в атаку

Алина Савинова

«Спартак» планирует усиление на зимнее трансферное окно, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, московский клуб собирается подписать игрока в атакующую линию. Красно-белые выбирают среди российских футболистов.

«Спартак» набрал 15 очков за 9 туров нынешнего сезона чемпионата России и занимает седьмое место в турнирной таблице. Отставание команды от лидирующего «Краснодара» составляет четыре балла.

Ближайший матч в РПЛ «Спартак» проведет дома против «Пари НН». Игра состоится 28 сентября.

Жерсон, Матеу Алвес, Джику, Антон Миранчук.«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ

Источник: Евро-Футбол.Ру
  • Олег Каменев

    Аплодирую стоя! Отличный комментарий

    29.09.2025

  • Jean4

    А я ведь ранее уже писал, что у Спартака слабая обойма паспортистов. Если будет ужесточение лимита, то тем более нужны сильные игроки. Игрок нужен с прицелом под основу, а не на лавку.

    28.09.2025

  • Федот

    Голенкова? Так на нём пенальти не ставят. Он сам это сказал.

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Такаранами лезете во все щели. Дуст видно не качественный.

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Главное взять/возвернуть самого техниЦкого узбека, только в ГУМ командировку не оформлять. Некто Раби/нович утверждал что все поголовно в тушинском пассиве Лукойцла влюблены в подарочка башкир-бабая.

    28.09.2025

  • sven

    да где же взять еще одного Заболотного ?

    27.09.2025

  • super_bear

    Джамбулат Базаев

    27.09.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Там бывший форвард Зени Александр Медведев разыгрался. Чем не ответ Соболеву.

    27.09.2025

  • Diman_madridista

    Дзюбу? А то Заболотный один не справляется

    27.09.2025

  • Алексей Переверзев

    Садулаев - самый очевидный лот на рынке

    27.09.2025

  • shpasic

    Соболев? Кокорин? Смолов?

    27.09.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Чтобы кого-то купить надо кого-то продать. Попробуйте продать Заболотного, я посмотрю кто купит. Вообще, нападающих с паспотром, способных реально усилить, не существует, причем буквально, их просто в природе нет.

    27.09.2025

  • Fanatico

    купите Голенкова , у нас долг (такой же кстати по сумме) перед областью, а заседаний как с химками никто не проводит

    27.09.2025

  • Highlander

    Владимир Бесчастных

    27.09.2025

  • Ратель

    Пашу Мелёшина отпускать не надо было. Для нас, в принципе, хороший повод скинуть Кокшарова за деньги. Может, в Москве подлечат, да пойдёт у него...

    27.09.2025

  • hottie

    Ишь ты на паспортиста замахнулись.

    27.09.2025

  • spartsmen

    источник хоть святой?

    27.09.2025

  • Сергей Макурин

    последний Мел?шин. Вообще то имел ввиду, что растить своих надо и давать играть. сидя на скамейке никто не забивает.

    27.09.2025

  • -S_P_A_R_T_A_K-

    Мы уже купили, разве есть ещё на просторах РФ круче футболист, чем великий Зе?

    27.09.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Что-то короткая заметка-то !! Надо было бы историю клуба пересказать с основания !!

    27.09.2025

  • fan_89

    Тесно Дельфину Всея Руси в Маркизовой луже. А Москва всё-таки порт пяти морей.

    27.09.2025

  • Dimka Tk

    я готов, пишите)

    27.09.2025

  • руслан магомедов

    кухигаа и даянка-хряк с подсвинками из "чтаба" еще не все отхреначили. чмартаг будет только щумпиньоней. Денег на лечение даянки-хряка оставьте.

    27.09.2025

  • vv12

    Твой батя не нужен ни кому

    27.09.2025

  • SpartakSirius

    Раков ?

    27.09.2025

  • Russpiel

    Эх, Заболотный, Заболотный ... Но ты выдержишь.

    27.09.2025

  • Саша

    Кандидаты в помощь Заболотному: 1. Игорь Лебеденко, 2. Руслан Аджинджал, 3. Андрей Тихонов.

    27.09.2025

  • rac135

    Это каких "своих молодых раскидали кого куда"?)

    27.09.2025

  • DemolisherAjax

    А как же супер нападающий Заболотный?)

    27.09.2025

  • TokTram_

    Магомедхабиб Абдусаламов. Скриньте )

    27.09.2025

  • TokTram_

    Интресно, кто из россиян решит разрушить свою карьеру?

    27.09.2025

  • zoolord

    Он полузащитник!

    27.09.2025

  • zoolord

    Дзюба???

    27.09.2025

  • "Точный счёт Матчей*

  • Vladimir Dzhuromsky

    Если нападающего, то самый перспективный на мой взгляд, Какшаров.

    27.09.2025

  • Сергей Макурин

    Да российские все напереч?т. Интересно кого? Своих молодых раскидали кого куда. А теперь будут искать, а бабки то уже лимитные требовать будут.

    27.09.2025

  • rake

    дзюбу возьмите

    27.09.2025

  • Корнелий Ш

    Есть один таранного типа, паспорт, пробег не скручен, хочет вернуться к своим.

    27.09.2025

  • bulavkin_gpn@mail.ru

    Пиняев?

    27.09.2025

  • Ilya Gudman

    Дзюбу ?)

    27.09.2025

  • ali_baba

    зачем? есть же великий заболотный :)

    27.09.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

