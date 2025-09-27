Ильин подписал контракт с «Сочи»

Нападающий Владимир Ильин продолжит карьеру в «Сочи», сообщает пресс-служба южного клуба.

33-летний футболист подписал контракт с «Сочи» до конца сезона-2025/26. Он будет выступать за команду под 98-м номером.

В июне Ильин покинул «Факел» в связи с истечением срока соглашения. Нападающий играл за воронежцев с лета 2024 года. Ранее он также выступал за «Ахмат», «Краснодар», «Урал», «Кубань», «Тосно», «Химик», «Калугу» и питерское «Динамо».

«Сочи» набрал один балл за 9 матчей нынешнего сезона чемпионата России и располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.