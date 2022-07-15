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Никифоров: «Запомнил Ярцева порядочным человеком, он никогда не говорил плохого за спиной»

Юрий Никифоров рассказал, каким запомнил Георгия Ярцева
Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-защитник «Спартака» Юрий Никифоров вспомнил работу с Георгием Ярцевым.

«Я играл в «Спартаке», когда Олег Иванович Романцев взял паузу и командой руководил Георгий Саныч. Мы сборы с ним проходили. Очень хороший и порядочный человек, быстро отходил. У нас за все время с ним произошел всего один небольшой конфликтик, когда он тренировал «Спартак». Ярцев видел меня на позиции Виктора Онопко — переднего защитника, а я не хотел там играть. На сборах мы проводили товарищеские матчи, я был капитаном и из-за меня в контрольных играх пропускали мячи. Я ошибался. И из-за этого поспорили. Но ситуацию разрешили очень легко. Я подошел к Олегу Ивановичу, объяснил ситуацию — он видел, что происходило. Романцев сказал не переживать, пообещал поговорить с Георгием Александровичем. И все.

Я запомнил Ярцева очень порядочным человеком. Если ты сделал что-то не то, он всегда говорил все тебе в лицо, никогда не говорил плохого за спиной. Это качество мне очень сильно в нем нравилось, с ним можно было поговорить один на один, объяснить, в чем я вижу проблему, и он без проблем рассказывал в ответ про себя, свои истории, как он выходил из подобных ситуаций. Царство ему небесное, очень плохая новость», — цитирует Никифорова «РБ Спорт».

Георгий Ярцев привел московский «Спартак» к чемпионству в 1996 году.

По информации «СЭ», все матчи первого тура РПЛ сезона-2022/23 начнутся с минуты молчания в связи со смертью экс-тренера «Спартака» Георгия Ярцева.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-nikiforov-zapomnil-yartseva-poryadochny-m-chelovekom-on-nikogda-ne-govoril-plohogo-za-spinoj/
Юрий Никифоров
ФК Спартак (Москва)
Георгий Ярцев
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