Никифоров: «Запомнил Ярцева порядочным человеком, он никогда не говорил плохого за спиной»
Экс-защитник «Спартака» Юрий Никифоров вспомнил работу с Георгием Ярцевым.
«Я играл в «Спартаке», когда Олег Иванович Романцев взял паузу и командой руководил Георгий Саныч. Мы сборы с ним проходили. Очень хороший и порядочный человек, быстро отходил. У нас за все время с ним произошел всего один небольшой конфликтик, когда он тренировал «Спартак». Ярцев видел меня на позиции Виктора Онопко — переднего защитника, а я не хотел там играть. На сборах мы проводили товарищеские матчи, я был капитаном и из-за меня в контрольных играх пропускали мячи. Я ошибался. И из-за этого поспорили. Но ситуацию разрешили очень легко. Я подошел к Олегу Ивановичу, объяснил ситуацию — он видел, что происходило. Романцев сказал не переживать, пообещал поговорить с Георгием Александровичем. И все.
Я запомнил Ярцева очень порядочным человеком. Если ты сделал что-то не то, он всегда говорил все тебе в лицо, никогда не говорил плохого за спиной. Это качество мне очень сильно в нем нравилось, с ним можно было поговорить один на один, объяснить, в чем я вижу проблему, и он без проблем рассказывал в ответ про себя, свои истории, как он выходил из подобных ситуаций. Царство ему небесное, очень плохая новость», — цитирует Никифорова «РБ Спорт».
Георгий Ярцев привел московский «Спартак» к чемпионству в 1996 году.
По информации «СЭ», все матчи первого тура РПЛ сезона-2022/23 начнутся с минуты молчания в связи со смертью экс-тренера «Спартака» Георгия Ярцева.
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4
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|20:00
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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