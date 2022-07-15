Матчи первого тура РПЛ начнутся с минуты молчания в связи со смертью Ярцева

По информации «СЭ», все матчи первого тура РПЛ сезона-2022/23 начнутся с минуты молчания в связи со смертью экс-тренера «Спартака» Георгия Ярцева. Российскому специалисту было 74 года.

Первый матч нового сезона чемпионата России по футболу пройдет 15 июля — «Химки» на своем поле примут «Зенит».

Ранее президент «Спартака» Леонид Федун в комментарии «СЭ» сообщил, что «новость о смерти Ярцева его просто прибила».

Ярцев также тренировал московское «Динамо», «Ротор», «Торпедо», «Тамбов», «Милсами» и сборную России.