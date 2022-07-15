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Матчи первого тура РПЛ начнутся с минуты молчания в связи со смертью Ярцева

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Георгий Ярцев.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

По информации «СЭ», все матчи первого тура РПЛ сезона-2022/23 начнутся с минуты молчания в связи со смертью экс-тренера «Спартака» Георгия Ярцева. Российскому специалисту было 74 года.

Первый матч нового сезона чемпионата России по футболу пройдет 15 июля — «Химки» на своем поле примут «Зенит».

Ранее президент «Спартака» Леонид Федун в комментарии «СЭ» сообщил, что «новость о смерти Ярцева его просто прибила».

Ярцев также тренировал московское «Динамо», «Ротор», «Торпедо», «Тамбов», «Милсами» и сборную России.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Георгий Ярцев
3
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2
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
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15
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 - : -
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