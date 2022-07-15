ОКР отдал дань памяти бывшему главному тренеру сборной России Георгию Ярцеву
Олимпийский комитет России выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера сборной России по футболу Георгия Ярцева.
«На 75-м году жизни скончался Георгий Ярцев, бывший тренер сборной России по футболу и легендарных московских клубов «Спартак», «Динамо» и «Торпедо».
Олимпийский комитет России выражает соболезнования родным и близким Георгия Александровича», — говорится в заявлении пресс-службы ОКР.
С 2003 по 2005 год Ярцев занимал пост главного тренера сборной России. Под его руководством национальная команда выступала в финальной части чемпионата Европы-2004.
Тренер возглавлял «Спартак», с которым стал чемпионом России в 1996 году. Ярцев также тренировал московское «Торпедо», волгоградский «Ротор», московские «Динамо», «Красную Пресню» и молдавский «Милсами».
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11
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12
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13
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14
|Торпедо
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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|15:00
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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