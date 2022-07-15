ОКР отдал дань памяти бывшему главному тренеру сборной России Георгию Ярцеву

Олимпийский комитет России выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера сборной России по футболу Георгия Ярцева.

«На 75-м году жизни скончался Георгий Ярцев, бывший тренер сборной России по футболу и легендарных московских клубов «Спартак», «Динамо» и «Торпедо».

Олимпийский комитет России выражает соболезнования родным и близким Георгия Александровича», — говорится в заявлении пресс-службы ОКР.

С 2003 по 2005 год Ярцев занимал пост главного тренера сборной России. Под его руководством национальная команда выступала в финальной части чемпионата Европы-2004.

Тренер возглавлял «Спартак», с которым стал чемпионом России в 1996 году. Ярцев также тренировал московское «Торпедо», волгоградский «Ротор», московские «Динамо», «Красную Пресню» и молдавский «Милсами».