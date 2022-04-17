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Ананко: «Никто из «Спартака» не обращался насчет работы. У руководства другие задачи»

Ананко рассказал, что руководство «Спартака» не связывалось с ним для работы в клубе
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко ответил на вопрос о том, обращались ли к нему из московского клуба насчет работы.

«Сейчас никто из «Спартака» не обращался насчет работы в клубе, — приводит слова Ананко Metaratings.ru. — Не только ко мне, но думаю, что, ни к кому. У руководства на сегодняшний день другие задачи«.

По его мнению, из его поколения игроков можно выбрать два-три человека, которые принесут пользу клубу.

«Если взять навскидку, то никого там нет сейчас. Не все мы такие плохие, чтобы из нас не могли выбрать», — сказал он.

Напомним, что Ананко с 2011 года входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в тульском «Арсенале», а в 2015 году перешел вместе с ним и Егором Титовым в «Спартак». В 2016 году он покинул московский клуб.

Источник: https://metaratings.ru/news/ananko-naschet-raboty-iz-spartaka-nikto-ne-obrashchalsya-1247671/

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3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
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 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
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