Ананко: «Никто из «Спартака» не обращался насчет работы. У руководства другие задачи»

Ананко рассказал, что руководство «Спартака» не связывалось с ним для работы в клубе

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко ответил на вопрос о том, обращались ли к нему из московского клуба насчет работы.

«Сейчас никто из «Спартака» не обращался насчет работы в клубе, — приводит слова Ананко Metaratings.ru. — Не только ко мне, но думаю, что, ни к кому. У руководства на сегодняшний день другие задачи«.

По его мнению, из его поколения игроков можно выбрать два-три человека, которые принесут пользу клубу.

«Если взять навскидку, то никого там нет сейчас. Не все мы такие плохие, чтобы из нас не могли выбрать», — сказал он.

Напомним, что Ананко с 2011 года входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в тульском «Арсенале», а в 2015 году перешел вместе с ним и Егором Титовым в «Спартак». В 2016 году он покинул московский клуб.