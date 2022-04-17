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Сегодня, 13:00

«Арсенал» — «Ростов»: смотреть прямую трансляция матча РПЛ

Прямая трансляция матча чемпионата России по футболу «Арсенал» — «Ростов» 17 апреля
Читать «СЭ» в
«Арсенал» — «Ростов».

17 апреля в Туле «Арсенал» сыграет с «Ростовом» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ. Начало — в 14.00 мск, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте «СЭ» и в прямой трансляции по ссылке.

Матч первого круга закончился победой ростовчан со счётом 4:0.

Туляки не могут обыграть ростовчан уже 5 лет. Последняя победа была зафиксирована в 2017 году.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 14:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Ростов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
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 - : -
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