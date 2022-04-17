17 апреля в Туле «Арсенал» сыграет с «Ростовом» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ. Начало — в 14.00 мск, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте «СЭ» и в прямой трансляции по ссылке.

Матч первого круга закончился победой ростовчан со счётом 4:0.

Туляки не могут обыграть ростовчан уже 5 лет. Последняя победа была зафиксирована в 2017 году.