Николсон: «Я влюбился в «Спартак» и не собираюсь покидать этот клуб!»

Форвард «Спартака» Николсон признался в любви к клубу и заявил, что не собирается уходить из команды

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем.

«Есть ли у меня мысли, чтобы уехать из России сейчас? Я остаюсь в Москве играть за этот клуб. Я влюбился в «Спартак» и не собираюсь покидать этот клуб!», — сказал Николсон «СЭ».

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года, на счету 25-летнего ямайца 3 гола и 1 результативная передача в 7 матчах за красно-белых во всех турнирах.

В следующем матче «Спартак» сыграет в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА 20 апреля.