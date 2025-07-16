Экс-защитник «Оренбурга» Прохин — о спасении команды: «Поздравляю клуб и город, там много хороших людей»

Защитник «Ростова» Данила Прохин, ранее выступавший за «Оренбург», в интервью «СЭ» высказался о судьбе бывшего клуба, занявшего место «Торпедо» в РПЛ, несмотря на вылет.

«Рад за пацанов. Мне бы хотелось, чтобы они вообще не вылетали. Понятно, что по спортивному принципу мы вылетели... Очень рад за всех, там очень много хороших людей, много моих знакомых. Хорошо, что они остались. Поздравляю с этим клуб, город и болельщиков», — сказал «СЭ» Прохин.

«Оренбург» занял 15-е место в РПЛ в сезоне-2024/25 и должен был вылететь в первую лигу. После исключения «Торпедо» из премьер-лиги из-за дела о подкупе судей РФС объявил, что оренбуржцы займут место московской команды в сезоне-2025/26.