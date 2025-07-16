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16 июля 2025, 16:55

Экс-защитник «Оренбурга» Прохин — о спасении команды: «Поздравляю клуб и город, там много хороших людей»

Артем Белинин
Корреспондент

Защитник «Ростова» Данила Прохин, ранее выступавший за «Оренбург», в интервью «СЭ» высказался о судьбе бывшего клуба, занявшего место «Торпедо» в РПЛ, несмотря на вылет.

«Рад за пацанов. Мне бы хотелось, чтобы они вообще не вылетали. Понятно, что по спортивному принципу мы вылетели... Очень рад за всех, там очень много хороших людей, много моих знакомых. Хорошо, что они остались. Поздравляю с этим клуб, город и болельщиков», — сказал «СЭ» Прохин.

«Оренбург» занял 15-е место в РПЛ в сезоне-2024/25 и должен был вылететь в первую лигу. После исключения «Торпедо» из премьер-лиги из-за дела о подкупе судей РФС объявил, что оренбуржцы займут место московской команды в сезоне-2025/26.

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Данила Прохин
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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
7
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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