Билялетдинов: «Чемпионство «Локомотива» в этом сезоне не будет чем-то сюрреалистичным»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о выступлении железнодорожников в новом сезоне РПЛ.

«Локомотив» будет претендентом на чемпионство. Почему бы и нет? Тут уж как пойдет. Понятно, что есть ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Динамо», но можно и из засады выскочить. В прошлом сезоне по осени «Локомотиву» так удалось заявить о себе, когда все не ожидали. Сейчас тоже может быть всякое. Чемпионство не будет чем-то сюрреалистичным», — цитирует Билялетдинова Legalbet.ru.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» набрал 53 очка и занял шестое место в таблице РПЛ.