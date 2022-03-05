Ассоциация европейских футбольных лиг исключила чемпионат России из состава организации

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила Тинькофф РПЛ и Олимп ФНЛ из состава организации, сообщает ТАСС по ссылкой на пресс-службу организации.

«Совет директоров European Leagues принял решение исключить РПЛ и ФНЛ из состава ассоциации», — говорится в заявлении.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия во всех соревнованиях из-за ситуации на Украине. Позже РФС объявил, что направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд на принятое решение.