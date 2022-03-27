Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил вратарей московского «Спартака» Александра Селихова и Александра Максименко.

«Селихов намного сильнее как вратарь. У Максименко есть нарушение в психике, он не справляется со своими эмоциями. Если он ошибается, то потом собраться уже никак не может. Селихов превосходит Максименко во всем: выбор позиции, выбор места в ворота, выходы на верховые мячи. С такими габаритами Максименко должен быть королем в штрафной, лидером на поле. Бог дал ему все, кроме психологии. Но если выпустить больного Селихова с «Локомотивом», есть риск доломать его окончательно. В этом матче играть должен Максименко. Это будет шанс показать себя», — сказал Кавазашвили «СЭ».

В этом сезоне Тинькофф РПЛ 24-летний Максименко провел 12 матчей, в которых пропустил 17 мячей.

27-летний Селихов 10 раз выходил в стартовом составе и пропустил 14 голов.

Ранее Александр Селихов получил травму, находясь в расположении сборной России. Но, как стало известно «СЭ», к матчу против «Локомотива» он успеет восстановиться.