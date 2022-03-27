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Кавазашвили — о Максименко: «У него нарушение в психике. Селихов намного сильнее как вратарь»

Экс-вратарь сборной СССР Кавазашвили считает, что Селихов превосходит Максименко во всем
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Максименко и Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил вратарей московского «Спартака» Александра Селихова и Александра Максименко.

«Селихов намного сильнее как вратарь. У Максименко есть нарушение в психике, он не справляется со своими эмоциями. Если он ошибается, то потом собраться уже никак не может. Селихов превосходит Максименко во всем: выбор позиции, выбор места в ворота, выходы на верховые мячи. С такими габаритами Максименко должен быть королем в штрафной, лидером на поле. Бог дал ему все, кроме психологии. Но если выпустить больного Селихова с «Локомотивом», есть риск доломать его окончательно. В этом матче играть должен Максименко. Это будет шанс показать себя», — сказал Кавазашвили «СЭ».

В этом сезоне Тинькофф РПЛ 24-летний Максименко провел 12 матчей, в которых пропустил 17 мячей.

27-летний Селихов 10 раз выходил в стартовом составе и пропустил 14 голов.

Ранее Александр Селихов получил травму, находясь в расположении сборной России. Но, как стало известно «СЭ», к матчу против «Локомотива» он успеет восстановиться.

Александр Максименко
Александр Селихов
Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
0
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3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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