Кавазашвили — о Максименко: «У него нарушение в психике. Селихов намного сильнее как вратарь»
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил вратарей московского «Спартака» Александра Селихова и Александра Максименко.
«Селихов намного сильнее как вратарь. У Максименко есть нарушение в психике, он не справляется со своими эмоциями. Если он ошибается, то потом собраться уже никак не может. Селихов превосходит Максименко во всем: выбор позиции, выбор места в ворота, выходы на верховые мячи. С такими габаритами Максименко должен быть королем в штрафной, лидером на поле. Бог дал ему все, кроме психологии. Но если выпустить больного Селихова с «Локомотивом», есть риск доломать его окончательно. В этом матче играть должен Максименко. Это будет шанс показать себя», — сказал Кавазашвили «СЭ».
В этом сезоне Тинькофф РПЛ 24-летний Максименко провел 12 матчей, в которых пропустил 17 мячей.
27-летний Селихов 10 раз выходил в стартовом составе и пропустил 14 голов.
Ранее Александр Селихов получил травму, находясь в расположении сборной России. Но, как стало известно «СЭ», к матчу против «Локомотива» он успеет восстановиться.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7