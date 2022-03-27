Агент Малкома и Клаудиньо: «Думаю, они уже вернулись в Россию»

Агент Малкома и Клаудиньо рассказал о возвращении игроков в Россию

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо, ответил на вопрос о возвращении своих клиентов в Россию из отпуска во время перерыва на матчи сборных.

«Думаю, они уже вернулись в Россию, — приводит слова Гарсии Sport24. — У них все в порядке».

В нынешнем сезоне Малком забил семь мячей и отдал семь результативных передач в 27 матчах за «Зенит». На счету Клаудиньо девять голов и четыре передачи в 24 встречах.

После 22 туров Тинькофф РПЛ петербургская команда набрала 48 очков и занимает первое место в турнирной таблице.