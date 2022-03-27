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Агент Малкома и Клаудиньо: «Думаю, они уже вернулись в Россию»

Агент Малкома и Клаудиньо рассказал о возвращении игроков в Россию
Карен Саркисян
Корреспондент
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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо, ответил на вопрос о возвращении своих клиентов в Россию из отпуска во время перерыва на матчи сборных.

«Думаю, они уже вернулись в Россию, — приводит слова Гарсии Sport24. — У них все в порядке».

В нынешнем сезоне Малком забил семь мячей и отдал семь результативных передач в 27 матчах за «Зенит». На счету Клаудиньо девять голов и четыре передачи в 24 встречах.

После 22 туров Тинькофф РПЛ петербургская команда набрала 48 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-03-27-agent-dumayu-malkom-i-klaudino-uzhe-v-rossii
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
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РПЛ
ФК Зенит
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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

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Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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 12 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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Александр Соболев

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