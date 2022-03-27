Зарплату Хвиче Кварацхелии будет платить батумское «Динамо»

Как стало известно «СЭ», все денежные обязательства, связанные с выступлением Хвичи Кварацхелии за батумское «Динамо», взял на себя этот грузинский клуб. Динамовцы будут платить ему зарплату и обеспечат медицинскую страховку.

Действие контракта 21-летнего полузащитника с «Рубином» было приостановлено 24 марта.

Ранее ФИФА разрешила так поступать футболистам, выступающим в РПЛ. Пока приостанавливать соглашения можно до 30 июня.