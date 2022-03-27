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Сегодня, 16:22

Зарплату Хвиче Кварацхелии будет платить батумское «Динамо»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», все денежные обязательства, связанные с выступлением Хвичи Кварацхелии за батумское «Динамо», взял на себя этот грузинский клуб. Динамовцы будут платить ему зарплату и обеспечат медицинскую страховку.

Действие контракта 21-летнего полузащитника с «Рубином» было приостановлено 24 марта.

Ранее ФИФА разрешила так поступать футболистам, выступающим в РПЛ. Пока приостанавливать соглашения можно до 30 июня.

Хвича Кварацхелия
Футбол
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