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Бывший тренер «Зенита» оценил последние трансферы команды

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт оценил последние трансферные новости из команды.

—Юри Алберто не хотел играть в клубе. И, учитывая решение ФИФА, его вряд ли тут можно было удержать. «Зенит» выбрал меньшее из двух зол: или просто потерять Алберто, или потерять бразильца, но взять вместо него двух игроков.

Я только не понимаю, зачем команде еще один вратарь. Он сейчас не нужен. «Зенит» играет только чемпионат России, еще Кубок. Для этих турниров у «Зенита» качественные вратари. Не хочется, чтобы после приезда голкипера «Коринтианса» пострадал наш Одоевский. Ведь в условиях, когда нет еврокубков, можно было увидеть, что это за вратарь, как он себя проявит. Есть Миша Кержаков, который всегда может его подменить. А если приедет Иван, то под удар попадет еще один голкипер «Зенита» — Бязров. Его тоже очень хвалят. Брать вратаря из зарубежного клуба и не ставить его в ворота, — ну это странно, по меньшей мере, — приводит слова Рапопорт «РБ Спорт».

— Еще одна сделка — подписание Матео Кассьерры.

— Это выдвинутый форвард, игрок одного-двух касаний, проявил себя в «Сочи». Не знаю, можно ли через него осуществлять контроль мяча, каков Кассьерра в позиционной игре. Потому что в «Сочи» хорошо работали фланги, на него шли передачи, он этим пользовался. Это был, по сути, единственный ярко выраженный форвард «Сочи». Как Кассьерра будет взаимодействовать с Сергеевым — тоже вопрос. Связка Алберто — Сергеев выглядела в «Зените» перспективно. Сергей Семак даже отказался от Дзюбы. Хотя Артем, на мой взгляд, мог еще поиграть сезон в «Зените». И сейчас как раз пригодился бы.

— Кассьерра может в чем-то заменить Дзюбу?

— Нет, Дзюбу заменить никто не сможет. Он способен играть выдвинутого форварда, цепляться за мяч, у него спартаковская школа. Артем «собирал» на себя нескольких игроков обороны, и в освободившиеся зоны врывались игроки «Зенита». Просто Дзюба «потяжелел», к тому же у него сложный характер.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rapoport-kass-erra-ne-zamenit-v-zenite-dzyubu-e-to-nevozmozhno/
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