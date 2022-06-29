Бывший тренер «Зенита» оценил последние трансферы команды
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт оценил последние трансферные новости из команды.
—Юри Алберто не хотел играть в клубе. И, учитывая решение ФИФА, его вряд ли тут можно было удержать. «Зенит» выбрал меньшее из двух зол: или просто потерять Алберто, или потерять бразильца, но взять вместо него двух игроков.
Я только не понимаю, зачем команде еще один вратарь. Он сейчас не нужен. «Зенит» играет только чемпионат России, еще Кубок. Для этих турниров у «Зенита» качественные вратари. Не хочется, чтобы после приезда голкипера «Коринтианса» пострадал наш Одоевский. Ведь в условиях, когда нет еврокубков, можно было увидеть, что это за вратарь, как он себя проявит. Есть Миша Кержаков, который всегда может его подменить. А если приедет Иван, то под удар попадет еще один голкипер «Зенита» — Бязров. Его тоже очень хвалят. Брать вратаря из зарубежного клуба и не ставить его в ворота, — ну это странно, по меньшей мере, — приводит слова Рапопорт «РБ Спорт».
— Еще одна сделка — подписание Матео Кассьерры.
— Это выдвинутый форвард, игрок одного-двух касаний, проявил себя в «Сочи». Не знаю, можно ли через него осуществлять контроль мяча, каков Кассьерра в позиционной игре. Потому что в «Сочи» хорошо работали фланги, на него шли передачи, он этим пользовался. Это был, по сути, единственный ярко выраженный форвард «Сочи». Как Кассьерра будет взаимодействовать с Сергеевым — тоже вопрос. Связка Алберто — Сергеев выглядела в «Зените» перспективно. Сергей Семак даже отказался от Дзюбы. Хотя Артем, на мой взгляд, мог еще поиграть сезон в «Зените». И сейчас как раз пригодился бы.
— Кассьерра может в чем-то заменить Дзюбу?
— Нет, Дзюбу заменить никто не сможет. Он способен играть выдвинутого форварда, цепляться за мяч, у него спартаковская школа. Артем «собирал» на себя нескольких игроков обороны, и в освободившиеся зоны врывались игроки «Зенита». Просто Дзюба «потяжелел», к тому же у него сложный характер.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -