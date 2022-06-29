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Полузащитник Ильнур Альшин вернулся в «Факел»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Факел» на официальном сайте объявил о возвращении в команду полузащитника Ильнура Альшина.

28-летний хавбек вновь наденет футболку воронежского клуба спустя шесть лет.

На профессиональном уровне хавбек выступал за «Нару-ШБФР», «Тосно», «Тамбов», «Авангард» и «Балтику» — за калининградский клуб Альшин отыграл три сезона, в последнем из которых забил пять мячей и сделал шесть голевых передач в 38 матчах ФНЛ и БЕТСИТИ Кубка России.

В сезонах-2013/14, 2014/15, 2015/16 и 2016/17 Ильнур играл за «Факел». На его счету 97 матчей в футболке воронежского клуба и 12 голов.

Ильнур Альшин
ФК Факел (Воронеж)
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