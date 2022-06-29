Полузащитник Ильнур Альшин вернулся в «Факел»
«Факел» на официальном сайте объявил о возвращении в команду полузащитника Ильнура Альшина.
28-летний хавбек вновь наденет футболку воронежского клуба спустя шесть лет.
На профессиональном уровне хавбек выступал за «Нару-ШБФР», «Тосно», «Тамбов», «Авангард» и «Балтику» — за калининградский клуб Альшин отыграл три сезона, в последнем из которых забил пять мячей и сделал шесть голевых передач в 38 матчах ФНЛ и БЕТСИТИ Кубка России.
В сезонах-2013/14, 2014/15, 2015/16 и 2016/17 Ильнур играл за «Факел». На его счету 97 матчей в футболке воронежского клуба и 12 голов.
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|Динамо
|0
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|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Оренбург
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|0
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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