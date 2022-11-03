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Орещук — о «Спартаке»: «Сейчас в клубе на первом плане игра и результат, а не хайп и околофутбол»

Роман Орещук оценил игру «Спартака» в текущем сезоне
Александр Кружков
Обозреватель
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Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру «Спартака» в РПЛ.

— Как для себя объясняете преображение «Спартака»?

— Поменялось руководство — и в клубе сразу все успокоилось. Еще недавно «Спартак» ассоциировался исключительно со скандалами, интригами, расследованиями. Теперь этого нет. Напрашивается аналогия с «Динамо», где до прихода ВТБ и Юрия Соловьева тоже полыхало. Когда пожар потушили, команда заиграла. Вот и в «Спартаке» сейчас на первом плане игра и результат, а не хайп и околофутбол.

Другой важный момент — назначение Гильермо Абаскаля. Тренер быстро разобрался в возможностях ребят, которых получил в свое распоряжение. Подвел их к общему знаменателю с точки зрения «физики», грамотно расставил и сплотил. Главное, выстраивает игру так, что сильные качества футболистов перевешивают их минусы. Если «Спартак» продолжит в этой же манере, думаю, весной удержит второе место.

Квинси Промес, Денис Макаров и&nbsp;Наиль Умяров. Роман Орещук: «Умяров — один из самых переоцененных игроков РПЛ. Как и Макаров, за которого заплатили 9 миллионов евро»

— Лучший тренер по итогам первого круга?

— Сергея Семака выносим за скобки, поскольку сегодня в нашем чемпионате есть «Зенит» — и все остальные. Поэтому назову Абаскаля. Он не только вытащил «Спартак» на второе место. При нем команда заиграла новыми красками. Резко прибавили и молодые футболисты — Литвинов, Пруцев, Денисов, и опытные — Промес, Соболев, Зобнин.

Многие скептически восприняли появление Абаскаля в «Спартаке» — мол, ноунейм, 33 года... Я же понимал — плохого тренера в «Базель» вряд ли позовут. Да и вообще, прежде чем критиковать человека, нужно посмотреть, как он работает. А у нас любят сразу наговорить гадостей, навесить ярлыки. Причем за свои слова не отвечают, никогда не извиняются, если ситуация изменилась. Наоборот, переобуваются на ходу.

После 15 туров чемпионата России красно-белые идут вторыми.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус 1
ПСЖ 1
2-й тайм

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Роман Орещук
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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