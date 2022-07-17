Губерниев о недовольстве «Спартака» судейством в матче с «Ахматом»: «Могут устроиться водовозами»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на судейский скандал в матче первого тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (1:1).

После матча представители и болельщики «Спартака» остались недовольны судейством Безбородова. На 42-й минуте после двух желтых карточек подряд с поля был удален защитник «Спартака» Мацей Рыбус. В концовке второго тайма Безбородов после использования ВАР показал желтую карточку вратарю хозяев Гиорги Шелии.

«Мне кажется, это закончится тогда, когда «Спартак» найдет нового владельца. Это уже какая-то бесконечная сага. На обиженных воду возят, поэтому можно заняться бизнесом на тех людях, которые плачут по поводу судейства, начать воду возить, водовозами устроиться или еще что-нибудь, я не знаю. Поэтому, если есть какие-то заговоры, допустим, то их надо решать внутри. В конце концов надо договариваться, дипломатия же есть для этого. Может быть, продать «Спартак», чтобы Федун не расстраивался», — сказал Губерниев «СЭ».

В следующем туре «Спартак» также на выезде сыграет против «Краснодара». Встреча пройдет 23 июля. «Ахмат» на следующий день на своем поле примет «Факел».