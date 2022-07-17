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Судейство

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Губерниев о недовольстве «Спартака» судейством в матче с «Ахматом»: «Могут устроиться водовозами»

Губерниев поделился мнением о недовольстве «Спартака» судейством в матче с «Ахматом»
Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на судейский скандал в матче первого тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (1:1).

После матча представители и болельщики «Спартака» остались недовольны судейством Безбородова. На 42-й минуте после двух желтых карточек подряд с поля был удален защитник «Спартака» Мацей Рыбус. В концовке второго тайма Безбородов после использования ВАР показал желтую карточку вратарю хозяев Гиорги Шелии.

«Мне кажется, это закончится тогда, когда «Спартак» найдет нового владельца. Это уже какая-то бесконечная сага. На обиженных воду возят, поэтому можно заняться бизнесом на тех людях, которые плачут по поводу судейства, начать воду возить, водовозами устроиться или еще что-нибудь, я не знаю. Поэтому, если есть какие-то заговоры, допустим, то их надо решать внутри. В конце концов надо договариваться, дипломатия же есть для этого. Может быть, продать «Спартак», чтобы Федун не расстраивался», — сказал Губерниев «СЭ».

В следующем туре «Спартак» также на выезде сыграет против «Краснодара». Встреча пройдет 23 июля. «Ахмат» на следующий день на своем поле примет «Факел».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
17
12
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 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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