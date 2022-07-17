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Сегодня, 13:39

В ЭСК сообщили, что не получали от «Спартака» жалобу на судейство в матче с «Ахматом»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что в экспертно-судейской комиссии (ЭСК) пока не получали жалобу от «Спартака» на работу арбитров в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:1).

Напомним, что встречу на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

«Пока от «Спартака» по игре с «Ахматом» мы ничего не получали», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».

Во втором туре РПЛ «Спартак» сыграет в гостях против «Краснодара». Игра состоится в субботу, 23 июля. Начало — 20:00 (мск).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4758425-v-esk-soobschili-chto-poka-ne-poluchali-ot-spartaka-zhalobu-na-sudejstvo-v-matche-s-ahmatom.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
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РФС
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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3
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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