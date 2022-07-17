В ЭСК сообщили, что не получали от «Спартака» жалобу на судейство в матче с «Ахматом»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что в экспертно-судейской комиссии (ЭСК) пока не получали жалобу от «Спартака» на работу арбитров в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:1).

Напомним, что встречу на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

«Пока от «Спартака» по игре с «Ахматом» мы ничего не получали», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».