Андрей Червиченко: «В наше время к Ломаеву возникли бы вопросы...»

Червиченко заявил, что у него возникли вопросы к игре Ломаева в матче со «Спартаком»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о волевой победе команды над «Крыльями Советов» (2:1).

— Два абсолютно разных тайма в исполнении «Спартака», — говорит Червчиенко. — До перерыва красно-белые были беспомощными. Ничего не получалось. Счастье, что лишь один мяч побывал в воротах Селихова. Надо еще понять, не пересекался ли вратарь «Спартака» с Михаилом Кержаковым.

— Иронизируете?

— Ну да. Один и тот же синдром. Что тот вчера в чемпионском матче чудил, что этот сегодня побежал непонятно куда. Хорошо еще, что игрок «Крыльев» уходил в сторону от ворот, а не стал смещаться в центр. Иначе это была бы красная карточка.

— Пенальти за руку Жиго поставлен верно?

— Мне кажется, это более очевидный 11-метровый по сравнению с тем, который назначили в ворота «Крыльев».

— Вот как?

— Я так до конца и не понял, что там произошло. Кому-то попали в лицо.

— Николсону.

— Да. Точно, он рухнул. На повторе я не увидел явного удара. Но судье виднее. В итоге один пенальти компенсировал другой. Единственное, я не понял, почему Ломаев показал Соболеву, куда бить, а сам прыгнул в другой угол... Вот это резануло.

— Не думаете, что таким образом вратарь пытался запутать форварда?

— Не знаю. Я ничего не утверждаю. Но получилось так, как он и показал... Гол. В наше время вопросы по такому поводу голкиперу бы задавали. Но это всего лишь взгляд со стороны.