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Андрей Червиченко: «В наше время к Ломаеву возникли бы вопросы...»

Червиченко заявил, что у него возникли вопросы к игре Ломаева в матче со «Спартаком»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев и хавбек «Спартака» Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о волевой победе команды над «Крыльями Советов» (2:1).

— Два абсолютно разных тайма в исполнении «Спартака», — говорит Червчиенко. — До перерыва красно-белые были беспомощными. Ничего не получалось. Счастье, что лишь один мяч побывал в воротах Селихова. Надо еще понять, не пересекался ли вратарь «Спартака» с Михаилом Кержаковым.

— Иронизируете?

— Ну да. Один и тот же синдром. Что тот вчера в чемпионском матче чудил, что этот сегодня побежал непонятно куда. Хорошо еще, что игрок «Крыльев» уходил в сторону от ворот, а не стал смещаться в центр. Иначе это была бы красная карточка.

— Пенальти за руку Жиго поставлен верно?

— Мне кажется, это более очевидный 11-метровый по сравнению с тем, который назначили в ворота «Крыльев».

— Вот как?

— Я так до конца и не понял, что там произошло. Кому-то попали в лицо.

— Николсону.

— Да. Точно, он рухнул. На повторе я не увидел явного удара. Но судье виднее. В итоге один пенальти компенсировал другой. Единственное, я не понял, почему Ломаев показал Соболеву, куда бить, а сам прыгнул в другой угол... Вот это резануло.

— Не думаете, что таким образом вратарь пытался запутать форварда?

— Не знаю. Я ничего не утверждаю. Но получилось так, как он и показал... Гол. В наше время вопросы по такому поводу голкиперу бы задавали. Но это всего лишь взгляд со стороны.

Паоло Ваноли. «Матч «Спартака» с «Крыльями» показал: Ваноли — не главный тренер». Мнение Червиченко
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
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30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
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1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
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