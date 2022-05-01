«Спартак» — «Крылья Советов»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ

«Спартак» победил «Крылья Советов» в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча в Москве завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

У самарцев гол забил Юрий Горшков. В составе «Спартака» дубль сделал Александр Соболев.

«Спартак» одержал первую волевую победу в чемпионате и после 27 матчей идет девятым в таблице РПЛ, набрав 34 очка. Московский клуб обезопасил себя от прямого вылета во второй по силе дивизион.

Команда Игоря Осинькина с 38 очками располагается на седьмой строчке.