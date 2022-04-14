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Александр Мостовой: «Дзюба в РПЛ сможет спокойно играть еще пять лет, а тем более в «Зените»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о безголевой серии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в Тинькофф РПЛ.

«Это не критично, тем более для «Зенита». В клубе есть много футболистов, которые могут забивать. Поэтому не стоит обращать на это внимание, так как у любого футболиста есть спады. Дзюба и до этого какое-то время не забивал, а потом стал забивать. Ничего страшного в этом нет.

Дзюба в нашем чемпионате может спокойно еще играть минимум лет пять, а тем более в «Зените». И тем более сейчас, когда все иностранцы уезжают.

Нужно ли «Зениту» продлевать контракт с Дзюбой? Это уже решает руководство клуба, люди, которые этим занимаются, агенты. Если Дзюбу не подпишет «Зенит», то любая команда его возьмет. Любая! У нас многие команды вообще без нападающих играют, потому что их просто нет. А если и выходят, то непонятно кто», — сказал Мостовой Betonmobile.ru.

33-летний Дзюба в чемпионате России не забивает в восьми матчах подряд. В последний раз в РПЛ он забивал в ноябре 2021 года в игре против «Нижнего Новгорода».

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-mostovoy-dzyuba-v-rpl-smozhet-spokoyno-igrat-eshhe-pyat-let-a-tem-bolee-v-zenite
Александр Мостовой
Артем Дзюба
ФК Зенит
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