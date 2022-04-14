Александр Мостовой: «Дзюба в РПЛ сможет спокойно играть еще пять лет, а тем более в «Зените»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о безголевой серии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в Тинькофф РПЛ.

«Это не критично, тем более для «Зенита». В клубе есть много футболистов, которые могут забивать. Поэтому не стоит обращать на это внимание, так как у любого футболиста есть спады. Дзюба и до этого какое-то время не забивал, а потом стал забивать. Ничего страшного в этом нет.

Дзюба в нашем чемпионате может спокойно еще играть минимум лет пять, а тем более в «Зените». И тем более сейчас, когда все иностранцы уезжают.

Нужно ли «Зениту» продлевать контракт с Дзюбой? Это уже решает руководство клуба, люди, которые этим занимаются, агенты. Если Дзюбу не подпишет «Зенит», то любая команда его возьмет. Любая! У нас многие команды вообще без нападающих играют, потому что их просто нет. А если и выходят, то непонятно кто», — сказал Мостовой Betonmobile.ru.

33-летний Дзюба в чемпионате России не забивает в восьми матчах подряд. В последний раз в РПЛ он забивал в ноябре 2021 года в игре против «Нижнего Новгорода».