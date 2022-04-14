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«Удивительное интервью». Самедов ответил на обвинения в харассменте

Экс-игрок сборной России Самедов ответил на обвинения в харассменте
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Самедов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-игрок сборной России Александр Самедов отреагировал на заявление агента Полины Лельчук, которая обвинила его в непристойном поведении.

«Удивительное вышло интервью. Перезвонил уточнить, ответ удивил не меньше: «комментариев не будет!»

Всю свою жизнь работал — из года в год на себе ощущал и проживал свою профессию. Я футбол не просто знаю изнутри, он у меня в крови. Я много достиг! Реализовался как спортсмен! Реализовался как личность, как муж, как отец, друг...

Сейчас, после завершения определенного спортивного этапа в моей жизни, я решил дать свои знания, опыт, возможности другим.

Я привык, как и другие мои успешные коллеги, что мы вызываем интерес не только с профессиональной точки зрения, но и с медийной. Честно говоря, думал, что люди, которые используют чужой имидж для своих целей, — это пережиток. Оказалось нет.

С уважением отношусь к людям, которые стали профессионалами. Я прислушиваюсь и ценю их мнение.

Я, по своим корням, воспитанию, натуре, предпочитаю недопонимания обсудить лично и найти решение. Здесь ситуация другая! Нечего ей комментировать, нечего ей мне сказать, нечего рассказать о своих кейсах, не хватает совести и смелости раскрыть истинное отношение к игрокам. Надеюсь, эта статья и ее жизненная позиция раскроет истинное положение дел. Профессиональных успехов ей», — заявил Самедов.

В интервью matchtv.ru футбольный агент Полина Лельчук сделала ряд громких заявлений о работе Самедова в «Локомотиве». В начале апреля стало известно об уходе бывшего футболиста с поста старшего селекционера клуба по молодежному футболу. 

Александр Самедов
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