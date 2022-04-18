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Бывший полузащитник «Спартака» высказался о спорах о дате празднования юбилея клуба

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о спорах вокруг даты празднования столетнего юбилея московского клуба.

«Я слышал Ловчева, который сказал, что не отмечает этот праздник, — приводит слова Деменко «Газета.Ru». — Наверное, он знает такие тонкости. Здесь спорить нельзя. В любом случае, это праздник. Если руководители «Спартака» его создали, то почему его сейчас не отметить?»

По мнению экс-полузащитника, если «Спартак» празднует день юбилей 18 апреля, значит так оно и есть.

«Я не думаю, что руководство «Спартака» просто так взял сегодняшнюю дату для празднования столетия. Они же тоже поднимали архивы», — сказал он.

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков футбольного клуба «Спартак». Далее клуб назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».

Некоторые ветераны не признают датой основания «Спартака» 1922 год, считая днем рождения клуба 19 апреля 1935 года.

Ранее бывший «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что не понимает, почему день рождения клуба празднуют 18 апреля.

«Для кого это столетие? Надо взять книгу основателя «Спартака» Николая Петровича Старостина и всем в клубе почитать. До 19 апреля 1935 года не существовало «Спартака», — сказал Ловчев «СЭ».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/04/18/17588528.shtml

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Сочи 2
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П1

18%

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2
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3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
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8
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9
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 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
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