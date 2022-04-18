Агент: «Изидору очень нравится в «Локомотиве». Для него сложилась прекрасная ситуация»

Себастьян Шварц, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результативность футболиста в матчах Тинькофф РПЛ.

«Изидор ставит себе цель забивать, быть полезным команде. Ему очень нравится в «Локомотиве». Для него сложилась просто прекрасная ситуация. Он видит, как ему доверяет тренерский штаб. Он видит, как команда стремится показать максимум. Если ему доверяют — он выкладывается на все сто. Ему нравится атмосфера в команде, болельщики. Он получает удовольствие от этого. Он скромный парень, но на поле хочет показывать максимум.

Он не ставит себе цель побить рекорды, но если это возможно — приложит максимум усилий, чтобы сделать это. Никто не может забивать в каждом матче, даже самые лучшие игроки в мире. Но для Изидора сложился прекрасный момент. Он прекрасно себя чувствует в команде, нашел друзей. Надеюсь, это будет продолжаться", — сказал Шварц «СЭ».

В нынешнем сезоне Вильсон Изидор провел 7 матчей за «Локомотив», забил 7 голов и сделал две результативные передачи.