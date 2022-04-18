Себастьян Шварц, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем клиента после завершения текущего сезона.

«Если нынешняя ситуация в России сохранится, Изидор останется в «Локомотиве». Ему очень нравится в клубе, ему нравятся партнеры. Тренерский штаб и Томас Цорн верят в него. И он верит в них. Отсутствие еврокубков? Если еврокубков в следующем сезоне не будет, это не станет проблемой. Изидор еще очень молод. Конечно, он хочет попробовать свои силы в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Но если это не получится сейчас, он не расстроится. Вильсон хочет совершенствоваться, у него все впереди. Разумеется, если в Москве станет небезопасно, он уедет, как и все другие игроки. Но я надеюсь, до этого не дойдет», — сказал Шварц «СЭ».

В нынешнем сезоне 21-летний Вильсон Изидор провел 7 матчей за «Локомотив», забил 7 голов и сделал две результативные передачи.

«Локомотив» с 38 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.