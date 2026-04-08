Барриос: «Иногда мы в «Зените» устраиваем банные дни»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, чем занимается в свободное от тренировок и игр время.

«Стараюсь все свободное время проводить с женой и дочками. Я домосед, особенно осенью и зимой, когда на улице ощутимо холодает. Но, разумеется, не обходится без ресторанов и шопинга — есть несколько любимых мест для этого, куда мы с женой периодически выбираемся. Еще я очень полюбил русскую баню — в «Зените» меня познакомили с этой традицией, и я понял, что это классное средство для восстановления после физических нагрузок. Так что иногда мы с парнями из команды устраиваем банные дни», — цитирует 32-летнего колумбийца клубная пресс-служба.

Барриос играет за «Зенит» с 2019 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. В 252 матчах за российскую команду полузащитник забил девять голов и отдал 14 результативных передач.

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