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Барриос: «Иногда мы в «Зените» устраиваем банные дни»

Павел Лопатко

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, чем занимается в свободное от тренировок и игр время.

«Стараюсь все свободное время проводить с женой и дочками. Я домосед, особенно осенью и зимой, когда на улице ощутимо холодает. Но, разумеется, не обходится без ресторанов и шопинга — есть несколько любимых мест для этого, куда мы с женой периодически выбираемся. Еще я очень полюбил русскую баню — в «Зените» меня познакомили с этой традицией, и я понял, что это классное средство для восстановления после физических нагрузок. Так что иногда мы с парнями из команды устраиваем банные дни», — цитирует 32-летнего колумбийца клубная пресс-служба.

Барриос играет за «Зенит» с 2019 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. В 252 матчах за российскую команду полузащитник забил девять голов и отдал 14 результативных передач.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: онлайн трансляция матча Кубка России 8&nbsp;апреля 2026 года.«Зенит» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка

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Источник: ФК «Зенит»
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Вильмар Барриос
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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