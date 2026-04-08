Мамаев о «Крыльях Советов»: «Сейчас не тот период сезона, где должна присутствовать неопределенность по тренеру»

Бывший игрок ЦСКА Павел Мамаев прокомментировал «СЭ» выступление «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне.

«У «Крыльев» есть неопределенность с тренером. Булатов набирает как исполняющий обязанности. Им нужно поскорее решить с постом тренера: либо утвердить этого, либо назначить другого. Сейчас не тот период сезона, где должна присутствовать неопределенность. У них так-то достаточно хорошая, крепкая команда. Все в их руках. Да, в нижней части все близко, но две игры могут все изменить. Только у «Сочи» будет объективно очень тяжело», — сказал Мамаев «СЭ».

«Крылья Советов» набрали 21 очко в 23 матчах чемпионата России сезона-2025/26 и занимают 13-е место в турнирной таблице. Во вторник, 8 апреля, самарцы проиграли ЦСКА в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России (2:5) и вылетели из турнира.

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