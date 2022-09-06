Футбольный агент и бывший полузащитник сборной Сербии и «Крыльев Советов» Огнен Короман рассказал о нападающем «Лос-Анджелес Гэлакси» Деяне Йовеличе.

— Вы предложили Йовелича ЦСКА, говорили, что «Сочи» вел переговоры о его аренде. Переход в это трансферное окно все-таки не удастся осуществить?

— Деян сейчас стоит дорого, таких денег сейчас нет. И технически трансфер между российским и американским клубом сейчас оформить тяжело. К тому же до конца трансферного окна оставалось мало дней — все равно бы не успели. Йовелич — хороший игрок. У него есть уровень для такой большой команды, как ЦСКА. Может быть, удастся сделать трансфер зимой, — приводит слова Коромана Metaratings.ru.

— На ваш взгляд, Йовелич сильнее Чалова, Заболотного, Гайча?

— Да, да. Очень классный футболист.

— Сербы Гайич и Зделар соответствуют уровню ЦСКА — команды, которая собирается бороться за чемпионство?

— Они хорошие игроки, но нужно время для адаптации. Через полгода-год они будут еще сильнее.

— Вы не общались с Акинфеевым после матча в 2004 году, когда после гола Ковбы вы попали в него мячом, а он напал на вас и получил красную карточку?

— Мы не общались после этого, но знаю, что он очень хороший человек и лучший вратарь в России после Яшина. Тогда я случайно это сделал.

В нынешнем сезоне Йовелич забил 10 мячей в 26 матчах МЛС. Контракт 23-летнего серба с «Лос-Анджелес Гэлакси» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4 миллиона евро.