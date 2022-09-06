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6 сентября, 13:25

Онопко признался, что ему не жалко Кокорина

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виктор Онопко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко отреагировал на несостоявшийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси», а также прокомментировал переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арис».

— Захарян — уровень АПЛ?

— Если игроком интересуется такой клуб, значит, это неслучайность. Английские клубы внимательно следят за молодыми игроками. Те качества, которые есть у Захаряна, помогут ему развиваться в АПЛ. Арсен может уехать в любой клуб Европы, и он не потеряется там, — приводит слова Онопко «РБ Спорт».

— Арсен перерос уровень РПЛ?

— Тяжело сказать, я не считаю, что Захарян перерос уровень РПЛ. Арсен и «Динамо» заняли третье место, поэтому не считаю, что перерос, наверное.

— Вам жалко Кокорина, который переехал на Кипр?

— Не могу сказать, что жалко, ведь это его судьба и футбольная жизнь. Сложилось много обстоятельств, из-за которых пришлось принять такое решение, — играть в «Арисе».

Кокорин выступает за флорентийцев с января 2021 года. С тех пор он поучаствовал в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах за сине-бело-голубых. Соглашение полузащитника с московским клубом действует до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-onopko-kokorina-ne-zhalko-e-to-ego-sud-ba/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Александр Кокорин
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Виктор Онопко
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