Онопко признался, что ему не жалко Кокорина

Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко отреагировал на несостоявшийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси», а также прокомментировал переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арис».

— Захарян — уровень АПЛ?

— Если игроком интересуется такой клуб, значит, это неслучайность. Английские клубы внимательно следят за молодыми игроками. Те качества, которые есть у Захаряна, помогут ему развиваться в АПЛ. Арсен может уехать в любой клуб Европы, и он не потеряется там, — приводит слова Онопко «РБ Спорт».

— Арсен перерос уровень РПЛ?

— Тяжело сказать, я не считаю, что Захарян перерос уровень РПЛ. Арсен и «Динамо» заняли третье место, поэтому не считаю, что перерос, наверное.

— Вам жалко Кокорина, который переехал на Кипр?

— Не могу сказать, что жалко, ведь это его судьба и футбольная жизнь. Сложилось много обстоятельств, из-за которых пришлось принять такое решение, — играть в «Арисе».

Кокорин выступает за флорентийцев с января 2021 года. С тех пор он поучаствовал в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах за сине-бело-голубых. Соглашение полузащитника с московским клубом действует до 30 июня 2024 года.