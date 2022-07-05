ЦСКА готовит контракт с Газинским по схеме «1+1»
По информации «СЭ», бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский с большой долей вероятности подпишет контракт с ЦСКА.
Соглашение 32-летнего россиянина с армейцами будет рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что полузащитник прошел медосмотр для красно-синих.
В прошедшем сезоне Газинский забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 17 матчах за «Краснодар» во всех турнирах. 19 мая он покинул краснодарский клуб на правах свободного агента.
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|0
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15
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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|
Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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