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Сегодня, 23:35

ЦСКА готовит контракт с Газинским по схеме «1+1»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрий Газинский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский с большой долей вероятности подпишет контракт с ЦСКА.

Соглашение 32-летнего россиянина с армейцами будет рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что полузащитник прошел медосмотр для красно-синих.

В прошедшем сезоне Газинский забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 17 матчах за «Краснодар» во всех турнирах. 19 мая он покинул краснодарский клуб на правах свободного агента.

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