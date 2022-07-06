Ещенко рассказал, как договаривался с клубом о работе в академии: «Спартак» меня шесть лет кормил. Финансы даже не обсуждали»
Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как происходил его диалог с клубом относительно перехода на новую работу. В понедельник Ещенко был назначен на должность заместителя технического директора Академии имени Федора Черенкова.
«Мне сказали: «Ты нам нужен, чтоб преемственность какая-то была, чтобы в академии молодые пацаны видели, что за ними следят, что с ними общаются бывшие футболисты «Спартака», тренируют их». Поэтому мне предложили, я говорю: «Хорошо». Финансы даже не обсуждали. Меня «Спартак» шесть лет кормил, и я сказал: «Сколько скажете, столько и будет [зарплата]». И все, договорились, — сказал Ещенко.
В составе «Спартака» Ещенко как игрок выиграл чемпионат и Суперкубок России в 2017 году, а в 2022 году стал обладателем Кубка России в качестве помощника главного тренера.
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3
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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