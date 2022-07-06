Ещенко рассказал, как договаривался с клубом о работе в академии: «Спартак» меня шесть лет кормил. Финансы даже не обсуждали»

Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как происходил его диалог с клубом относительно перехода на новую работу. В понедельник Ещенко был назначен на должность заместителя технического директора Академии имени Федора Черенкова.

«Мне сказали: «Ты нам нужен, чтоб преемственность какая-то была, чтобы в академии молодые пацаны видели, что за ними следят, что с ними общаются бывшие футболисты «Спартака», тренируют их». Поэтому мне предложили, я говорю: «Хорошо». Финансы даже не обсуждали. Меня «Спартак» шесть лет кормил, и я сказал: «Сколько скажете, столько и будет [зарплата]». И все, договорились, — сказал Ещенко.

В составе «Спартака» Ещенко как игрок выиграл чемпионат и Суперкубок России в 2017 году, а в 2022 году стал обладателем Кубка России в качестве помощника главного тренера.