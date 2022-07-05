«Спартак» пошутил над резонансным постом Мартинса в социальных сетях

«Спартак» в социальных сетях пошутил над постом, который опубликовал полузащитника команды Кристофер Мартинс.

5 июля люксембургский полузащитник написал в социальных сетях, что скоро присоединится к команде: «Все в порядке! Я скоро вернусь обратно».

Отметим, что изначально Мартинс допустил ошибку в сообщение, написав вместо «обратно» сочетание «в задницу», но потом быстро исправил пост.

«Спартак» отреагировал на эту ситуацию коротким роликом, на котором со смартфона удаляется предложение, которое помогать переводить слова и тексты на иностранные языки.