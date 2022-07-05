«Спартак» пошутил над резонансным постом Мартинса в социальных сетях
«Спартак» в социальных сетях пошутил над постом, который опубликовал полузащитника команды Кристофер Мартинс.
5 июля люксембургский полузащитник написал в социальных сетях, что скоро присоединится к команде: «Все в порядке! Я скоро вернусь обратно».
Отметим, что изначально Мартинс допустил ошибку в сообщение, написав вместо «обратно» сочетание «в задницу», но потом быстро исправил пост.
«Спартак» отреагировал на эту ситуацию коротким роликом, на котором со смартфона удаляется предложение, которое помогать переводить слова и тексты на иностранные языки.
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6
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9
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10
|Спартак
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11
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12
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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