Дзагоев может продолжить карьеру в Турции

Бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева предложили турецким «Касымпаше», «Истанбулу» и «Антальяспору», сообщает Eurostavka.ru.

По информации источника, 32-летний россиянин ищет новый клуб как свободный агент.

Отмечается, что полузащитник рассматривает варианты с переездом в зарубежные чемпионаты.

При этом в интерес к Дзагоеву также проявлял «Карагюмрюк». Однако после того, как турецкий клуб возглавил Андреа Пирло, переговоры встали на паузу.

20 мая ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В прошедшем сезоне на счету полузащитника три голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.