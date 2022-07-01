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Сегодня, 14:25

Дзагоев может продолжить карьеру в Турции

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева предложили турецким «Касымпаше», «Истанбулу» и «Антальяспору», сообщает Eurostavka.ru.

По информации источника, 32-летний россиянин ищет новый клуб как свободный агент.

Отмечается, что полузащитник рассматривает варианты с переездом в зарубежные чемпионаты.

При этом в интерес к Дзагоеву также проявлял «Карагюмрюк». Однако после того, как турецкий клуб возглавил Андреа Пирло, переговоры встали на паузу.

20 мая ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В прошедшем сезоне на счету полузащитника три голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/dzagoev-mozhet-pereyti-v-istanbul-ili-antalyaspor-perehod-v-karagyumryuk-blokiruet-pirlo
Алан Дзагоев
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