Дзагоев может продолжить карьеру в Турции
Бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева предложили турецким «Касымпаше», «Истанбулу» и «Антальяспору», сообщает Eurostavka.ru.
По информации источника, 32-летний россиянин ищет новый клуб как свободный агент.
Отмечается, что полузащитник рассматривает варианты с переездом в зарубежные чемпионаты.
При этом в интерес к Дзагоеву также проявлял «Карагюмрюк». Однако после того, как турецкий клуб возглавил Андреа Пирло, переговоры встали на паузу.
20 мая ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В прошедшем сезоне на счету полузащитника три голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.
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10
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11
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12
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
|0
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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