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Агент Николсона рассказал, когда игрок вернется в расположение «Спартака»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, когда игрок вернется в расположение команды.

«Шамар прибудет в Москву в воскресенье вечером. К команде он присоединится с понедельника. Из-за его затянувшегося и трудного прошлого сезона клуб предоставил для него более продолжительный отпуск, но Шамар все равно тренировался, как и делал это всегда», — сказал Портега «СЭ».

25-летний Николсон играет за красно-белых с января 2022 года. В прошлом сезоне он провел 15 матчей за «Спартак», забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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