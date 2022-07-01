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Агент защитника ЦСКА Бийола подтвердил, что игроком интересуются итальянские клубы

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Роберт Чибеж, агент защитника ЦСКА Яки Бийола, подтвердил, что итальянские клубы проявляют интерес к словенцу.

«Предложение из Италии действительно есть, но пока ситуация далека от заключения сделки, — цитирует «РБ Спорт» Чибежа. — Мы договорились, что во время выходных Яка сам все обдумает и клубы также обсудят. Но оформить сделку будет непросто. Полагаю, все будет зависеть от переговоров. Мне сложно судить, это разговор между клубами. Если ЦСКА все согласует, они позвонят мне. Именно из-за этой ситуации игрок взял дополнительные выходные. Мы в любом случае с уважением относимся к ЦСКА».

В прошедшем сезоне 23-летний Бийол забил один мяч и отдал три результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bijola-u-yaki-est-predlozhenie-iz-italii-no-vse-budet-zaviset-ot-tsska/
Яка Бийол
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