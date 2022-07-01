Агент защитника ЦСКА Бийола подтвердил, что игроком интересуются итальянские клубы

Роберт Чибеж, агент защитника ЦСКА Яки Бийола, подтвердил, что итальянские клубы проявляют интерес к словенцу.

«Предложение из Италии действительно есть, но пока ситуация далека от заключения сделки, — цитирует «РБ Спорт» Чибежа. — Мы договорились, что во время выходных Яка сам все обдумает и клубы также обсудят. Но оформить сделку будет непросто. Полагаю, все будет зависеть от переговоров. Мне сложно судить, это разговор между клубами. Если ЦСКА все согласует, они позвонят мне. Именно из-за этой ситуации игрок взял дополнительные выходные. Мы в любом случае с уважением относимся к ЦСКА».

В прошедшем сезоне 23-летний Бийол забил один мяч и отдал три результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.