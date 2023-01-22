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Петржела: «Все идет к тому, что Дзюба завершит карьеру»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем форварда Артема Дзюбы.

«Все идет к тому, что Дзюба завершит карьеру. Когда-то он был на вершине, но возраст берет свое. Грустно осознавать, что когда-то сильный игрок прощается с футбол таким образом. Артем никакому не нужен. К сожалению, это правда.

Даже если Дзюба сильно попросит Черчесова, в «Ференцварош» его все равно не возьмут. В Европе никто не любит медленных и возрастных форвардов. У иностранных клубов нет никаких преимуществ от подписания Дзюбы. Никто не знает, какой его реальный уровень игры.

Подписать сейчас Дзюбу — все равно, что сыграть в русскую рулетку. Можно получить мотивированного игрока с желанием играть, а можно ленивого и самовлюбленного, который испортит атмосферу в команде», — сказал Петржела «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-podpisat-sejchas-dzyubu-vse-ravno-chto-sy-grat-v-russkuyu-ruletku/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

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22%

1.67

Х2

20%

1.98
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Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
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Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Властимил Петржела
ФК Зенит
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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