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Стрепетов об игре Кузяева: «Иногда кажется, словно Далер и сам родился в Бразилии»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением об окончании контрактов у Далера Кузяева, Вячеслава Караваева и Густаво Мантуана.

— По Далеру вообще вопросов нет, он стал лидером команды, вписался в бразильскую игру, иногда кажется, словно и сам родился в Бразилии, — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт». — При этом, он является российским лидером «Зенита», сборной страны. Самое главное — он современный игрок, универсальный, может закрыть ряд позиций, начиная с обороны и заканчивая атакой. Может быть, он, конечно, захочет попробовать свои силы где-то в зарубежном клубе, поиграть в Европе, ведь наверняка такая мечта есть у каждого футболиста, то это уже он сам будет решать.

— А вот Караваев уже поиграл в Европе, но потом стал своим в «Зените». Но контракт его также заканчивается летом...

— У Караваева большая конкуренция на правом фланге, и ему надо прибавлять в игре — пока он остановился на определенном уровне. Я жду от него более европейской игры, более качественной в оборонительном плане. Вопросы по обороне у «Зенита», как известно, есть, но сейчас Вячеслав на своей позиции — номер один в команде.

— Чего не скажешь про Густаво Мантуана, который в этом сезоне несколько раз выходил на замену и выступал «палочкой-выручалочкой», но большую часть времени все же сидел в запасе.

— Я бы с Мантуаном все же продлил контракт. Это молодой футболист, который хочет играть, который выходит с желанием, сколько бы времени ему ни предоставляли. Думаю, в «Зените» он будет развиваться — это быстрый, скоростной футболист, с высокой нацеленностью на ворота. Это хорошая черта. Конечно, и сам Густаво, и его агент будут серьезно думать о будущем, но этот игрок заслуживает права быть в команде.

Контракты игроков заканчиваются 30 июня 2023 года. На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-kuzyaev-otlichno-vpisalsya-v-brazil-skuyu-igru-zenita-a-vot-karavaevu-nado-pribavlyat/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Вячеслав Караваев
Далер Кузяев
ФК Зенит
Густаво Мантуан
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
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 - : -
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