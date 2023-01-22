Стрепетов об игре Кузяева: «Иногда кажется, словно Далер и сам родился в Бразилии»
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением об окончании контрактов у Далера Кузяева, Вячеслава Караваева и Густаво Мантуана.
— По Далеру вообще вопросов нет, он стал лидером команды, вписался в бразильскую игру, иногда кажется, словно и сам родился в Бразилии, — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт». — При этом, он является российским лидером «Зенита», сборной страны. Самое главное — он современный игрок, универсальный, может закрыть ряд позиций, начиная с обороны и заканчивая атакой. Может быть, он, конечно, захочет попробовать свои силы где-то в зарубежном клубе, поиграть в Европе, ведь наверняка такая мечта есть у каждого футболиста, то это уже он сам будет решать.
— А вот Караваев уже поиграл в Европе, но потом стал своим в «Зените». Но контракт его также заканчивается летом...
— У Караваева большая конкуренция на правом фланге, и ему надо прибавлять в игре — пока он остановился на определенном уровне. Я жду от него более европейской игры, более качественной в оборонительном плане. Вопросы по обороне у «Зенита», как известно, есть, но сейчас Вячеслав на своей позиции — номер один в команде.
— Чего не скажешь про Густаво Мантуана, который в этом сезоне несколько раз выходил на замену и выступал «палочкой-выручалочкой», но большую часть времени все же сидел в запасе.
— Я бы с Мантуаном все же продлил контракт. Это молодой футболист, который хочет играть, который выходит с желанием, сколько бы времени ему ни предоставляли. Думаю, в «Зените» он будет развиваться — это быстрый, скоростной футболист, с высокой нацеленностью на ворота. Это хорошая черта. Конечно, и сам Густаво, и его агент будут серьезно думать о будущем, но этот игрок заслуживает права быть в команде.
Контракты игроков заканчиваются 30 июня 2023 года. На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2