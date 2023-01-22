Кейта Бальде забил первый гол за «Спартак» в товарищеском матче

Нападающий Кейта Бальде забил первый гол в составе «Спартака».

Сенегальский нападающий отличился в товарищеском матче против клуба из Узбекистана АГМК. Он забил в конце первого тайма и вывел команду вперед — 2:1.

Напомним, что Кейта Бальде был отстранен из-за нарушения процедуры допинг-контроля во время выступления за «Кальяри» и отбывал дисквалификацию до начала декабря 2022 года.

Матч с АГМК — первая товарищеская игра «Спартака» в тренировочном сборе в ОАЭ.