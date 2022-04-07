Балахнин: «При Карпине «Ростов» стал действительно лучше. До его прихода была катастрофа»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал победу ростовской команды над «Крыльями Советов» (1:0) в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«При Карпине «Ростов» стал действительно лучше, — приводит слова Балахнина «РБ Спорт». — До его прихода была просто катастрофа. Да, иностранные игроки уехали, но сейчас приблизительно все равны. Качество упало. Карпин действительно преобразил команду на данном отрезке. Но борьба за вылет будет ожесточенная. Мне бы хотелось, чтобы «Ростов» сохранил прописку в РПЛ».

Встреча прошла на стадионе «Ростов-Арена» вчера, 6 апреля. Единственный мяч в игре забил нападающий Николай Комличенко.

Также тренер высказался о судейским скандалах в РПЛ.

«Очевидно, что у нас плохое судейство на данный момент. Как мы к этому пришли? Давайте вернемся в самое начало — детский футбол. Там родители собирают деньги, чтобы дать арбитру той или иной игры. Это реальность. Мы сейчас говорим о детском футболе! И молодые судьи оттуда потихоньку поднимаются, проходя все этапы и затем они попадают в РПЛ монстрами по взятию денег. Здесь нужны жесткие меры. Пусть первое время будут молодые и неопытные рефери судить наш футбол, но зато мы избавимся от этой проблемы. На мой взгляд, она заключается в этом. Не думаю, что временные отстранения помогут нашему футболу стать лучше. Начинать нужно с низов», — сказал он.

Напомним, что по итогам 23-го тура РПЛ судейский комитет РФС принял решение об отстранении главного арбитра матча ЦСКА — «Урал» Игоря Панина, а также арбитров встречи «Краснодар» — «Динамо» (0:1) Алексея Сухого и Артема Любимова до конца сезона.