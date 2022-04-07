Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, что переживал, когда узнал о вызове в сборную России.

— Год назад ты играл в ФНЛ, а в этом сезоне уже дважды попадал в списки Карпина — сначала в расширенный, а теперь в финальный. Что чувствуешь, когда видишь там свою фамилию?

— Когда пришел первый вызов, я был дома с девушкой. В обед мне позвонили и сказали: «Поздравляем с вызовом в сборную». Мы просто обалдели! Я еще думал, что это окончательный список, а оказался расширенный. Но все равно нереально обрадовался!

А перед мартовским сбором кое-кто из «Крыльев» меня заранее предупредил: «В расширенном ты есть». Оставалось дождаться финальной заявки. Вечером шла программа по «Матч Премьер»: в студии был Николай Писарев, Игорь Осинькин включался по видеосвязи. Мне сказали, что там должны были объявить состав. Я досмотрел до конца, но состав так и не назвали. Спокойно лег спать, а утром меня разбудил шквал звонков и сообщений — поздравляли с вызовом, просили дать интервью.

— Когда осенью тебя отцепили от финальной заявки, ты дал дерзкое интервью: «У меня нет понимания, но это выбор Карпина». Он тебе припомнил эти слова, когда вы встретились в Новогорске?

— Да я сам тогда напрягся! Но потом подумал: если Карпин и увидит этот заголовок, то наверняка поймет, что это обычная фраза, вырванная из контекста. Ну, как делают в большинстве интервью! Меня же там еще спросили, связывался ли со мной Валерий Георгиевич, — я ответил, что нет. А в итоге все подали так, будто я недоволен, что мне никто не позвонил и не объяснил, почему я не в составе. Непонятно только, с чего вдруг — я что, главный кандидат в сборную? Ха-ха!

Зиньковский принял участие в мартовском учебно-тренировочном сборе сборной России, который проходил в Москве.