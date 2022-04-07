«Когда увидел заголовок своего интервью про Карпина, напрягся!» Зиньковский — о сборной России
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, что переживал, когда узнал о вызове в сборную России.
— Год назад ты играл в ФНЛ, а в этом сезоне уже дважды попадал в списки Карпина — сначала в расширенный, а теперь в финальный. Что чувствуешь, когда видишь там свою фамилию?
— Когда пришел первый вызов, я был дома с девушкой. В обед мне позвонили и сказали: «Поздравляем с вызовом в сборную». Мы просто обалдели! Я еще думал, что это окончательный список, а оказался расширенный. Но все равно нереально обрадовался!
А перед мартовским сбором кое-кто из «Крыльев» меня заранее предупредил: «В расширенном ты есть». Оставалось дождаться финальной заявки. Вечером шла программа по «Матч Премьер»: в студии был Николай Писарев, Игорь Осинькин включался по видеосвязи. Мне сказали, что там должны были объявить состав. Я досмотрел до конца, но состав так и не назвали. Спокойно лег спать, а утром меня разбудил шквал звонков и сообщений — поздравляли с вызовом, просили дать интервью.
— Когда осенью тебя отцепили от финальной заявки, ты дал дерзкое интервью: «У меня нет понимания, но это выбор Карпина». Он тебе припомнил эти слова, когда вы встретились в Новогорске?
— Да я сам тогда напрягся! Но потом подумал: если Карпин и увидит этот заголовок, то наверняка поймет, что это обычная фраза, вырванная из контекста. Ну, как делают в большинстве интервью! Меня же там еще спросили, связывался ли со мной Валерий Георгиевич, — я ответил, что нет. А в итоге все подали так, будто я недоволен, что мне никто не позвонил и не объяснил, почему я не в составе. Непонятно только, с чего вдруг — я что, главный кандидат в сборную? Ха-ха!
Зиньковский принял участие в мартовском учебно-тренировочном сборе сборной России, который проходил в Москве.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0