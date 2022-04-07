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Сегодня, 15:25

«Уфа» анонсировала матч с «Сочи» в стиле мультсериала South Park

Карен Саркисян
Корреспондент
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Пресс-служба «Уфы» анонсировала матч 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги с «Сочи» в стиле мультсериала South Park.

Встреча пройдет на центральном стадионе в Уфе. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

После 23 туров РПЛ «Уфа» набрала 21 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Сочи» с 39 баллами располагается на четвертой позиции.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Сочи
Источник: https://t.me/fcufa_team/4910
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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