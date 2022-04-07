«Уфа» анонсировала матч с «Сочи» в стиле мультсериала South Park

Пресс-служба «Уфы» анонсировала матч 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги с «Сочи» в стиле мультсериала South Park.

Встреча пройдет на центральном стадионе в Уфе. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

После 23 туров РПЛ «Уфа» набрала 21 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Сочи» с 39 баллами располагается на четвертой позиции.