Силкин: В «Краснодаре» легионеры не валяют дурака. Наоборот, в каждом матче выкладываются на полную катушку»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в интервью «СЭ» высказал мнение об игре «Краснодара».

— Слуцкий считает ваше «Динамо» лучшей командой в истории российского чемпионата. Какую назовете вы?

— (После паузы.) Не будем углубляться в девяностые или нулевые. Давайте отталкиваться от дня сегодняшнего. Так вот на данный момент в РПЛ по качеству игры «Краснодар» для меня номер один. Команда управляемая, показывает зрелищный футбол, никого не боится, с любым соперником играет с позиции силы.

В «Зените» тоже собраны качественные иностранцы. Но к ним не всегда могут найти подход. Они ведь ребята капризные, часто садятся на голову. Яркий пример — Вендел, регулярно опаздывающий на сборы. На штрафы ему наплевать. В «Краснодаре» такого нет. Там легионеры не валяют дурака. Наоборот, в каждом матче выкладываются на полную катушку. Это подкупает.

Надеюсь, и в нынешнем сезоне «Краснодар» станет первым. В чемпионской гонке мои симпатии на его стороне.

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