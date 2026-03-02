Карпукас о первом матче Митрюшкина в роли капитана: «Над речью ему надо поработать!»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» оценил вратаря Антона Митрюшкина в роли капитана команды.

«Перед игрой капитан всегда говорит какие-то слова, мы поддержали Антона. Всегда ему помогаем. Он хороший вратарь и человек. Над речью ему надо еще поработать (смеется)», — сказал Карпукас «СЭ».

В субботу «Локомотив» обыграл «Пари НН» (2:1) в матче 19-го тура чемпионата России.